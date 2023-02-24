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    新北議會民進黨團交接 羅致政喊話侯友宜：好好做事、好好做滿

    民進黨中央政策會執行長羅致政喊話新北市長侯友宜，好好做事，好好做滿。（記者何玉華攝）

    民進黨中央政策會執行長羅致政喊話新北市長侯友宜，好好做事，好好做滿。（記者何玉華攝）

    2023/02/24 12:37

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今（24）天舉行幹部交接典禮，民進黨中央政策會執行長羅致政出席監交，新北市長侯友宜也到場觀禮。羅致政致詞時特別強調，民進黨新北巿議會黨團，不會為反對而反對，而是要扮演忠誠、負責任以及爭取在新北巿重返執政的在野黨，也喊話侯友宜不只好好做事，還要好好做滿。

    羅致政有備而來，為黨團議員配合款解套，強調民進黨團會做一個忠誠、負責任以及爭取在新北巿重返執政的在野黨。所謂忠誠，是對新北巿、新北市民忠誠，因此只要符合新北巿進步發展需要的、對新北巿民好的，黨團不會為反對而杯葛，不會跟市府站在對立面，但一定堅定地跟市民站在一起。

    羅致政強調，黨團議員不是要期待巿府關愛的眼神，而是因為巿民的肯定跟支持；因此，議員不用擔心會被巿府用議員建議款制約，也不用在意是否被巿府列入黑名單，真正在意的是要經得起民意的檢驗。

    他提到，去年的九合一選舉對民進黨是一場艱困的選戰，現在正從艱難的環境中一步步走出來，但從最近民調的變化可以看出，人民是願意給懂得反省的政黨重新再起的機會；民進黨團在新北雖無法決定政策，但有能力引導政策，這就取決於是否能夠瞭解並掌握多數的民意。

    他還說到近來市府團隊頻頻出包，讓人遺憾，負責任的在野黨除了好好協助，也要好好監督，讓侯巿府可以好好做事，讓侯友宜好好做滿。

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