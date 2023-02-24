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    首頁　>　新北市

    朱立倫殷鑑 新北議會民進黨團新總召：侯若參選可預見「腥風血雨」

    新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩（左）在中央政策會執行長羅致政（中）監交下，從卸任總召陳啟能手中接下重擔。（記者何玉華攝）

    新北市議會民進黨團新任總召集人鄭宇恩（左）在中央政策會執行長羅致政（中）監交下，從卸任總召陳啟能手中接下重擔。（記者何玉華攝）

    2023/02/24 12:04

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今（24）天舉行幹部交接典禮，新任總召鄭宇恩期待侯友宜好好做事，市府團隊也能接受議員好好監督，她提及當年朱立倫參選總統的經驗說，一旦侯友宜宣布參選總統，市政的停擺可預期，議會也可預見將有一場腥風血雨。

    新北市議會第4屆第1次定期會預計在4至6月召開，民進黨團新任幹部包括總召集人鄭宇恩、副總召集人張維倩、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥今天接下黨團幹部責任。除了侯友宜率市府團隊觀禮，民進黨中央指派政策會執行長羅致政監交，民進黨新北市黨部主委何博文也到場，而侯友宜是否參選總統也成為焦點，3人不約而同喊話要他好好做事，好好做滿。

    鄭宇恩提及前新北市長朱立倫在2014年參選總統的案例說，一旦侯友宜宣布參選總統，市政的停擺可預期，議會也可預見將有一場腥風血雨。她期待在府會關係上，市府要能理性面對議員的監督，「不要因言廢人」，因議員的監督發言而對個別議員有意見，一起為市政的進步做對的事；也喊話國民黨議員一起扮演監督的角色，不要以退席的方式扼殺議員監督的權力。

    對於鄭宇恩希望他表態，避免市政停擺，侯友宜表示，謝謝大家關心新北市的發展，新北市府團隊面對市政建設以及即將展開的里長座談會，歡迎議員們能夠一起來參與；尤其基層的里長座談會，地方的議員可以一起參與，了解里長們的需求，大家一起共同面對，來解決所有的問題，讓新北市不斷地超越自己。（12:22更新，增加侯友宜回應）

    民進黨團新任幹部包括總召集人鄭宇恩（右二）、副總召集人張維倩（左二）、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥。（記者何玉華攝）

    民進黨團新任幹部包括總召集人鄭宇恩（右二）、副總召集人張維倩（左二）、幹事長卓冠廷、書記長林秉宥。（記者何玉華攝）

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