受虐兒及「染毒寶寶」處境堪憐 土城醫院隊加入守護

土城醫院兒科醫師陳力振為「染毒寶寶」小傑，檢查是否有毒品戒斷症的反應症狀。（圖由新北市社會局提供）

2023/02/24 11:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內處於少子化危機，但兒童受虐事件卻不時可見，新北市社會局與市立土城醫院合作，針對兒童少年保護個案，提供到宅或到機構巡迴健康關懷服務及追蹤，減輕照顧者的壓力和風險，土城醫院兒科主任陳力振及主治醫師陳韻茹從今年2月起已巡迴4個護苗家庭共5位受虐兒或「染毒寶寶」，社會局長張錦麗說，會持續對「護苗計畫」內20多位保護性個案進專業健康及發展守護。

年僅1歲多的幼兒「康康（化名）」，母親罹有精神疾病，去年初在餵食副食品時，幼兒一時不願意吃，竟然直接將幼兒摔在地板上，造成臉部多處擦傷；經通報後，新北市家防中心介入處理，緊急予以保護安置，由兒少科委託護苗保母照料，另外社工也陪同母親就醫並住院。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心社工表示，當她衝到案家一把抱起這位1歲多的「康康」時，發現他眼眶四周盡是烏青，口水流不止，讓人非常心疼，委託「護苗」專業保母照顧8個月後，孩子發展有明顯進步，還會抱著她叫「姨-姨--」，額頭上的小傷疤也慢慢褪色。

陳力振為「康康」看診時，除了用皮尺量身高和頭圍外，並用聽診器聽心跳，用筆筒燈檢查耳朵、口腔等，最後還發現下腹部有鼓起狀，陳力振反覆觸摸，初步評估係疝氣造成，囑咐社工及保母另安排時間到醫院進一步檢查和治療。

另位年僅5個月大的男嬰「小傑」，因母親在懷孕期間吸食毒品，男嬰在出生後經醫院檢查有毒品反應，經醫院通報後，亦由社會局進行保護安置，委託一對較為年長的「護苗」保母照顧，這對愛心保母直將他當作孫子帶，養得男嬰白白胖胖，陳力振持續追蹤「染毒寶寶」是否有毒品戒斷症的反應症狀，所幸初步診斷結果，吞嚥功能穩定。

社會局長張錦麗表示，土城醫院院長黃璟隆在林口長庚醫院副院長任內，便與社會局合作，擔任土城醫院院長後，於去年元月與市府簽訂合作備忘錄，全力支援市府醫療需求，兒少保護個案都是遭受到原生家庭或照顧者身心虐待，甚或父母吸食毒品垂直感染的寶寶，容易產生情緒不穩、躁動、發展遲緩等身心狀況，感謝「護苗計畫」專業保母細心照料，醫師巡迴健康關懷，盼能還給小受虐兒美好童年。

醫師陳力振參與社會局護苗專案，仔細檢查受虐兒的身心健康。（圖由新北市社會局提供）

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