新北「節電診所」為社區公設用電免費健檢 申請改造最高補助30萬

新北市環保局「節電醫師」團至社區進行診斷，彙整意見為節能輔導報告書。（新北市環保局提供）

2023/02/24 10:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕許北市許多社區公設電費居高不下、卻不知如何改善，新北市環保局不僅提供免費「節電診所」服務，派節電專家到社區找出耗電來源，也提供「低碳社區改造補助」，因社區規模及節能改造項目而異，最高可補助30萬元，今年度開放申請，額滿為止，社區既可省荷包，也為節能減碳盡心力。

環保局表示，新北市自2009年起從社區著手，推出「節電診所」，由具備能源管理專業的「節電醫師」團組成，至社區進行診斷，會將其發現的用電缺失與改善建議，彙整成社區專屬的節能輔導報告書，提供給社區參考，診斷內容包含公共空間的照明、空調、電力系統、雨水回收再利用、建築綠化、隔熱降溫等項目，社區只要照著報告書建議改善，就可在公設電費單中看到顯著成果。

若社區基金不足，也可向環保局申請「低碳社區改造補助」，補助金額上限依社區規模調整：小型社區（149戶以下）最高補助10萬元、中型社區（150戶~299戶）最高補助20萬元、大型社區（300戶以上）最高補助30萬元，補助範圍為社區公共區域內公共設施，可改造項目包括節電醫師團診斷內容，依屋齡、改造項目等條件核予不同比例補助。

以淡水區「淡江有約」社區為例，其於2019年申請「節電診所」診斷服務，經「節電醫師」檢視社區用電狀況、並提出改善建議，後社區進行包括更換燈具、加裝一氧化碳偵測器、雨水回收系統、建築外殼節能及生態池等改造，共計花費14萬5千餘元，其中透過申請「低碳改造補助」獲得6萬餘元補助，在改造完成後兩年間，公設用電就省下4萬7500元電費。

相關資訊可上新北市低碳生活網（網址：https://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw） 查詢，亦可撥打諮詢電話─節電診所：（02）8914-6173、低碳社區改造補助：（02）2953-2111分機3217。

新北市節電診所申請流程。（新北市環保局提供）

新北市低碳社區改造補助申請流程。（新北市環保局提供）

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