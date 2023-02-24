新北石碇道路驚見數十公尺長裂縫 議員要求盡速修復

議員陳乃瑜指石碇通往永安里的道路全安堪虞，盼早日修復。（陳乃瑜服務處提供）

2023/02/24 10:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇山區台九線30.6公里處，多處路面龜裂，前前後後長達數十公尺，議員陳乃瑜獲報前往會勘，她表示自己從選前就很關心地方道路安全，發現當地路基下陷，情況令人怵目驚心，恐發生邊坡滑落危機，但當地道路年久失修，嚴重影響居民生命安全，呼籲相關單位應盡速修復，石碇區長劉彥伯說，區公所已將修復工程報前瞻計畫，盼全路整修，平時均有監控路況，避免影響人車安全。

陳乃瑜指出，這條路位於石碇的永安里，從柑腳橋到直潭土地公廟的路上，除了山區居民之外，也有雲海國小師生會行經這條道路，同時也是遊客到千島湖的必經之路，但這條山路，四處都能看到龜裂、坑洞、粒料脫落，路基下陷，還有前後長達數十公尺長的裂縫破損。甚至還缺少相關的警告牌、反光鏡。

陳乃瑜表示，新店大文山地區山區很多，收訊很差、網路不通，連基礎的道路都險象環生，發生意外，要怎麼保障用路人的安全跟第一時間救援？更不用說發展地方產業，她呼籲相關單位應該重視，為地方帶來新氣象。

劉彥伯說，感謝議員關心，區公所希望能將這條道路徹底整修，因此將工程呈報前瞻計畫申請經費，在動工前均有監測道路狀況，一旦有影響人車安全之虞，就會張貼警告標示，提醒民眾注意通行安全。

議員陳乃瑜關心石碇區永安里產業道路龜裂影響人車安全。（陳乃瑜服務處提供）

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