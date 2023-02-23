新北八里輪胎回收場大火 濃煙影響大崁國小下午緊急停課

八里區大崁國小師生受火災濃煙影響停課，疏散至安全地區。（大崁國小提供）

2023/02/23 17:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里區觀海大道189號的顯祥科技公司場區23日下午約2點12分發生火災，現場堆置的大量輪胎燃燒冒出嗆鼻濃煙，當地大崁國小與火災現場僅隔著忠孝街，校長見風勢將濃煙吹向校區，擔心刺鼻異味造成師生不適，立即將師生600餘人疏散至周邊社區及空地，環保局獲報派員到場監控空氣品質，因廠房燃燒造成空污，廠方未採取緊急應變措施，也未於1小時內告知環保局，將依法開罰最高2千萬元。

大崁國小校長謝正平說，下午約2點多，他從校長室就看到旁邊工業區的廠房起火燃燒，冒出大量濃煙，由於校區僅距離火場不到100公尺，且燃燒的化學氣味嗆鼻，他擔心影響師生安危，立即疏散學童，下午已經停課，傍晚火勢已經撲滅，濃煙不復見，明天會恢復上課。

環保局獲知火災後，立即派員到場監控，大火在1、2個小時後逐漸被控制，風向為北風，風速為2.4m/s，稽查員於下風處以手持式儀器進行硫氧化物、揮發性有機物及硫化氫等監測，並未有明顯異常數值，另針對附近的八里大崁國小進行監測，亦未有明顯異常數值。

監控新北市微型感測器PM2.5濃度發現，因風向為北風，於下風處的五股及林口等一帶已達紅色警示，環保局提醒，五股及林口區居民非必要建議暫時請勿外出門窗關閉，避免影響身體健康。

大崁國小師生受火災濃煙影響，疏散離開校園。（大崁國小提供）

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