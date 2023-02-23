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    首頁　>　新北市

    淡北道路都審過關 新北市府盼今年發包、明年開工

    總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過，新北市政府力拚今年決標、明年開工的目標。（新北市政府工務局提供）

    總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過，新北市政府力拚今年決標、明年開工的目標。（新北市政府工務局提供）

    2023/02/23 16:26

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動淡水河北側沿河平面道路工程（以下簡稱淡北道路），參採台北市都市設計審議會議的建議，調整中央北路、大度路等路口動線後再送審，今天經審議通過，新建工程處處長王益翔說，預計年底前完成台北市內相關水保和交維計畫，且因應缺工缺料等問題正在調整預算中，希望今年能決標發包，明年開工。

    台北市去年對淡北道路首次召開都市設計審議會議，委員們關切淡北道路完工後，大度路的公車站設置問題，經過與雙北交通及相關單位多次討論後，考量台北市大度路路寬達40公尺，附近的關渡公車站因停等與右轉車輛產生交織，導致近3年內發生事故約10件，為提升整體路口用路人安全，淡北道路工程會將公車站移設並將增設行人庇護島。

    在環境景觀方面，新北市新建工程處指出，淡北道路在台北市境內路段是利用現有路幅空間進行立體化配置，將規劃施作中央北路車行地下道及立德路跨越陸橋。為了達到節能減碳並與周邊景觀相容，立德路的跨越陸橋將採用綠色材料的鋼橋。

    新北市工務局指出，審查委員認同淡北道路修正後對人本環境提升的努力，同意修正後通過。新北市政府新工處副處長鄭立輝在會中表示，未來會持續與台北市協商相關計畫，尊重台北市意見，朝減輕台北市交通影響的方式辦理。

    新工處處長王益翔說，淡北道路預計在年底前完成台北市內相關水保和交維計畫；目前因應缺工缺料等問題，正在調整預算中，希望今年能發包成功，明年開工。

    總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過，新北市政府力拚今年決標、明年開工的目標。（新北市政府工務局提供）

    總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過，新北市政府力拚今年決標、明年開工的目標。（新北市政府工務局提供）

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