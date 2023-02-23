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    他從死神手下搶人！休假消防員路邊CPR救回一命

    土城分隊小隊長馬承瑋見路倒急切換「上班模式」，順利搶回一命。（記者徐聖倫翻攝）

    土城分隊小隊長馬承瑋見路倒急切換「上班模式」，順利搶回一命。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/02/23 14:14

    〔記者徐聖倫／新北報導〕與死神搶人！新北市土城消防分隊小隊長馬承瑋昨休假，下午他騎車行經土城街頭，撞見一名男子突然倒在路邊，馬員即刻停車，上前確認其失去呼吸心跳，立刻施以CPR急救，該名男子由於急救及時，順利在送醫後恢復生命徵象，馬員順利從死神手中搶下一命。

    馬員昨下午5時許騎車行經土城區中央路二段，停等紅燈時，62歲周姓男子與朋友步行從馬員眼前經過，這時周男突然眼前一黑倒臥路中，馬員見狀即刻切換成上班模式，機車往路邊一停，一個箭步上前查看，而周男已失去呼吸心跳。

    馬員向周男友人表示自己是消防員，當即指示路人立刻報案，自己則立刻施作CPR，5分鐘不到救護車趕抵，馬員與土城分隊救護人員配合天衣無縫，現場進行AED電擊3次，周男順利恢復呼吸心跳，到院後接受治療。

    據了解，周男本就有心臟病史，心臟裡也有支架，周男在到院後即刻恢復意識並對答如流，他說一切都要感謝馬員的當機立斷，讓他撿回一命。

    新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，馬員展現出第一時間CPR的重要性，在4至6分鐘內給予初期急救，救活機率將大增。如身旁有人不舒服倒下，首先務必先確認現場環境安全評估患者意識、呼吸，其次呼叫求援及撥打119報案，其三盡速取得附近AED，其四進行胸外按壓及電擊，建議人人都要會CPR，救人救已，兩全其美。

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