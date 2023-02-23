開友人新車深夜停路旁聊天 瞬間被砸破玻璃傻眼

新車停在新北市汐止區樟樹二路某超商前，卻遭高空落下的玻璃罐砸裂右擋風玻璃。警方研判可能是樓上住戶不滿車未熄火，聊天太吵憤而「砸車」。（記者林嘉東翻攝）

2023/02/23 13:18

〔記者林嘉東／新北報導〕林姓男子今天凌晨把友人剛牽的新車，臨停在新北市汐止區樟樹二路一家超商前，未熄火與多名友人開心聊天，突然「砰」的一聲，剛牽不到1天的新車擋風玻璃，遭高空落下的玻璃罐砸裂。警方懷疑是超商樓上住戶不滿林男等人聊天太大聲擾鄰，憤而從住處朝樓下「砸車」洩憤，已採證追查中。

新北市汐止警分局社后派出所今天凌晨1點54分獲報，有1輛臨停在汐止區樟樹二路某超商前的汽車，遭人蓄意丟擲玻璃罐，砸裂擋風玻璃。

警方趕抵了解，原來是19歲林男把友人昨天才剛牽的福特FOCUS（市價約80萬），今天凌晨1時許開到樟樹二路一間超商前，車子未熄火，即下車站在超商前，與多名友人聊天。

突然，有一罐玻璃材質的咖啡罐，從高空落下，恰巧砸中擋風玻璃，致擋風玻璃右上角裂成蜘蛛網狀，玻璃罐則在擊中擋風玻璃後，彈落路面；林男與友人見狀傻眼，噤聲不語，紛紛抬頭往上看，到底從哪飛來的玻璃罐。

警方懷疑林男把車停在超商前，車子未熄火，產生的噪音過大，引發樓上住戶不滿，警方在接獲多名擾鄰報案電話沒多久，就發生林開的新車遭砸毀案，因此研判砸裂擋風玻璃的玻璃罐，應是樓上住戶從上往下丟擲，已調閱附近監視器與採證釐清中。

停在路旁的新車遭高空落下的玻璃罐砸裂擋風玻璃。（記者林嘉東翻攝）

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