男躲超商廁所吸毒「八嘎NONO」 被警查獲滿臉白粉

新北市陳姓男子到廁所內吸毒，吸到恍神，滿臉白粉，警方帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/23 12:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區信義路一間超商傳出顧客在廁所內久待超過一小時，店員擔心安危報案，警、消一到場，男子開門，神情恍惚，臉上殘留白色粉末，宛如吸食強力膠後「八嘎NONO」（神智不清之意），警、消檢視他生命跡象正常，只是有些恍神，廁所內查獲無力收拾的愷他命及毒咖啡包，依毒品罪嫌送辦。

新北警蘆洲分局集賢派出所昨天下午3時接獲超商報案，有人在超商廁所裡久待超過1小時，擔心有生命危險，警方、消防趕赴查看，到場開門後，一名男子滿臉白粉、神情恍惚走出，警、消檢視其生命徵象穩定，詢問他怎麼了，男子稱他吸毒，警方果然在廁所內發現一包來不及收拾的愷他命、兩包卡西酮咖啡包。

警方在場發現男子鼻孔殘留不明白色粉末，快速採集檢驗，確認是愷他命毒品，連同當場查獲的毒品一併查扣，釐清這名毒蟲為39歲陳男，回神後辯稱他情緒不佳，想施用毒品放鬆心情，卻不敢在大街上吸毒怕被人發現，便躲進超商廁所內吸毒解癮，無視店內廁所禁止吸毒公告，仍因精神恍惚被店員報警，難逃法網。

據了解，八嘎NONO是台語，下一句是「麻say麻say」，出自一名網友在路上見到吸食強力膠者制止的影片，熱心網友見吸食強力膠（八狗仔、台語）的人不聽制止，怒斥他「八嘎NONO，麻say麻say」（四肢無法使喚、神智不清），趕快放下，不然要報警了，上傳後引發大量網友轉載，成為網路慣用語。

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新北市陳姓男子到廁所內吸毒，吸到恍神，滿臉白粉，警方帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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