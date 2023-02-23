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    中國製一般口罩當實名制醫療口罩賣 藥師判拘役40日

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/02/23 11:15

    〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，新北市新莊區某藥局的楊姓藥師與李姓實際出資人，因遲繳口罩款項被停止配送實名制口罩，2人卻進貨中國製一般口罩後，假裝實名制醫療口罩販售，新北地院審理後依詐欺取財罪，輕判楊男拘役40日，可上訴，至於李女在2021年間，也被依詐欺取財罪判拘40日。

    檢方調查，楊男本身是藥師外，也是該藥局登記負責人，李女則是實際出資者，2人共同營運藥局，明知藥局因遲繳口罩款項，於2020年6月間被衛福部食品藥物管理署停止配送實名制口罩，卻故意隱瞞此訊息，進貨中國製一般口罩後，假裝實名制口罩販售。

    2020年8月1日晚間8時許，江姓民眾帶著本人及孫女的健保卡至藥局購買實名制口罩，李女收取健保卡後佯裝插卡，導致江某受騙以每個5元價格，購入一般口罩20個。

    後來因民眾反應在該藥局有領取實名制兒童口罩，新北市政府衛生局查核健保快譯通未有過卡記錄，通報稽查員於同年8月4日會同楊男稽查，查獲非實名制成人口罩12包、兒童口罩26包。

    審理時，楊男辯稱：「我只是做跟藥品相關業務，且這一次是李女賣的，我並不在場，她沒有告訴我會怎麼賣，我也不清楚她會怎麼賣，我無從決定或干涉」等。

    合議庭審理後判定，楊男於新冠肺炎疫情期間，明知該藥局已未再經政府配送實名制口罩，且無庫存，竟仍與李女合作，以一般口罩假實名制方式，販售給前來領取實名制口罩民眾，並參與訂購一般口罩等包括查驗樣品、收貨等流程，所為實屬不該，犯後否認犯行、未和解，但考量他並非本案實際販售者，被害者所受金錢損失不高，因此判拘40日，可上訴。

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