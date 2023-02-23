加強非洲豬瘟防疫作為 新北動保處籲民眾出國、網購郵寄豬肉停看聽

動保處每週定期訪視牧場生物安全措施，對新北市轄內124場養豬戶加強查核作業。（圖由新北市動保處提供）

2023/02/23 10:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕隨著邊境解封，出入境旅客人數增加，「非洲豬瘟新北市政府災害應變中心」對轄內養豬場加強防疫稽查，新加坡已於2月9日列為非洲豬瘟疫區國家，因台星間往來頻繁，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動物保護防疫處呼籲，出國勿攜帶行李、網購及郵寄疫區豬肉產品至台灣，違者將依動物傳染病防治條例處以最高100萬元罰鍰，民眾收受禮品亦應注意避免觸法。

新加坡於2月9日向世界動物衛生組織（WOAH）通報成為第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，去年捷克、義大利、北馬其頓、泰國及尼泊爾等國家新增為疫區，亞洲區鄰近國家也陸續有新增病例，台灣身為亞洲少數非疫區，防疫工作不可輕忽，由於非洲豬瘟主要傳播途徑為廚餘、分泌物、人員夾帶及肉類製品等方式，容易經由人員一時輕忽感染流行，且病毒傳播力致死率極高，一旦入境將對我國養豬產業造成重大影響。

因應連續假期期間國內外旅客增加，「非洲豬瘟新北市政府災害應變中心」強化轄內防疫作為，動保處每週定期訪視牧場生物安全措施，對本市轄內124場養豬戶加強查核作業，連假前再一次全面清查轄內養豬場，均有落實牧場生物安全及嚴格執行人員及車輛出入的管制及定期清潔消毒場區。

新北市養豬協會理事長黃靖文表示，國際間非洲豬瘟疫情仍嚴峻，今年也是傳統豬瘟停打疫苗第一年，正值國境開放及連假出國高風險期間，提醒豬農應落實畜牧場防疫及生物安全衛生管理措施，勿至疫區國家畜牧場參訪，如有出國亦應至少一週後才能進入畜牧場工作，畜牧場如有聘請外籍移工應加強防疫宣導。

動保處每週定期訪視牧場生物安全措施，對新北市轄內124場養豬戶加強查核作業。（圖由新北市動保處提供）

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