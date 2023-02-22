警政署長今訪新北警 要求風紀案件一定要連根拔起

警政署長黃明昭（中）前進新北市警局，針對掃黑、打詐、警紀重點任務提示。（記者姚岳宏翻攝）

2023/02/22 21:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署長黃明昭今天率刑事警察局長及警政署督察室主任等重要幹部，到新北市警局視導並召開座談會議，針對「掃黑、打詐及警紀」等重點工作任務提示，勉勵掃黑專責隊應全力以赴，有效壓制幫派氣焰，打詐則應依照行動綱領策略持續推動，全力守護民眾財產安全，並強調同仁應注意言行操守、恪遵法律規定與風紀要求，不容許任何違法亂紀情事發生。

黃明昭會中指示，維護警察風紀部分，成敗看幹部，幹部要以身作則，並走動式管理，了解第一線同仁需求，減少不必要的應酬，將大部分時間投入與同仁互動，如發生風紀案件絕不掩蓋，一定要連根拔起。同時絕對禁止酒駕案發生，除不斷宣導，更要嚴厲處分，只要符合相關要件（如慣犯），就予2大過免職。

黃明昭還說，掃蕩黑幫與打擊詐欺是當前重點工作，要嚴格執行、強化蒐證、提升羈押率、配合行政面斷其金源，加強提升民眾識詐能力與意識。

新北市警局表示，掃黑為治安維護重點工作，去年共檢肅掃蕩治平專案67件349人，查扣幫派不法利得新台幣4300餘萬元，報請市府以第三方警政執行行政處分22件，並配合警政署「掃黑專責隊」新策略，專才專責深入偵蒐、溯源刨根各地區幫派犯罪，務求全面瓦解幫派組合。

打詐方面，新北市警局成立「詐欺防制辦公室」，整合團隊力量，結合金融機構及四大超商主動攔阻被害人匯款，去年成功攔阻1245件，攔阻金額達5億8400餘萬元；去年偵破詐欺且妨害自由案件共26件，逮捕犯嫌169名，營救被害人137名（含死者4名）；進而啟動「打詐護民」專案機制，結合清源專案，針對失蹤人口與易生犯罪處所落實清查，主動挖掘潛在被害人與犯罪據點，力求該類案件不要再發生。

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