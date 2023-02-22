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    新北大陳都更最後一塊拼圖 單元1、4啟動招商

    永和大陳地區公辦都更案單元1、4將啟動招商案。（圖由新北住都中心提供）

    永和大陳地區公辦都更案單元1、4將啟動招商案。（圖由新北住都中心提供）

    2023/02/22 17:00

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市住宅與都市更新中心去年啟動永和大陳單元3公辦都更案，即將進入審議尾聲，居民期盼已久的更新單元1、4將接續展開，今天公告招商徵求投資人，預計3月舉辦招商說明會，最快今年第3季評選出最優出資人並簽約。

    新北住都中心副執行長錢奕綱表示，永和大陳地區號稱近年全台產權最複雜的公辦都更案，在短短1年內迅速整合，大陳單元3採全新招商模式，由住都中心擔任實施者負責整合，權利變換過程公開透明，住戶不需要互相猜忌，能夠放心信任市府，興建廠商只需要提供技術與挹注資金，大幅降低開發風險。

    錢奕綱說，住都中心利用3D模擬實境，協助住戶完成選配，並成立工作駐點「推陳出新站」，提供諮詢管道，搭建良好的溝通平台，即時處理住戶疑問，經由駐點人員逐戶拜訪，傾聽在地聲音，整合過程雖遭遇無法取得屋主聯繫、需透過親人協助的長輩、找不到所有權人等困難，但在團隊與熱心住戶齊心努力下逐一克服，如今已完成都更小組審議，將接續展開聽證會及都更大會，為推動單元1、4累積經驗。

    住都中心說明，大陳更新單元1、4公辦都更案範圍內近660戶，涉及近千名相關權利人，基地面積高達8400多坪，現況環境窳陋、增改建情形嚴重。在中心整合及輔導下，目前單元1、4住戶參與都更意願皆已超過9成，期盼未來完工後，提升居住品質。

    新北市永和大陳更新單元1、4將啟動招商案，圖為單元1完工後建築示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市永和大陳更新單元1、4將啟動招商案，圖為單元1完工後建築示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市永和大陳更新單元1、4將啟動招商案，圖為單元4完工後建築示意圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市永和大陳更新單元1、4將啟動招商案，圖為單元4完工後建築示意圖。（圖由新北住都中心提供）

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