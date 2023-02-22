小兒子遭騙往柬埔寨 單親媽與2子女生活陷困境

朱女士的二兒子被騙往柬埔寨，至今行蹤不明，家中生活陷困境，向外界求援。（記者翁聿煌攝）

2023/02/22 16:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區朱姓單親媽媽領有身障手冊，與兩個兒子及一個女兒共同租屋生活，20歲的小兒子去年底深信到柬埔寨可賺大錢，不顧家人力阻前往，至今生死不明，大兒子打零工收入有限，扣除房租，家中經濟陷入困境，朱女士希望政府能協助找回二兒子，並尋求外界資源關懷，土城區公所表示，朱家已獲得低收補助，會協助媒合實物濟助，並設法幫大兒子轉正職，改善家中經濟。

朱姓女子表示，她十餘年前與丈夫離異，自己帶著三個子女租屋生活，原本二兒子半工半讀，加上大兒子打零工收入，以及低收補助勉強度日，但二兒子去年底誤信到柬埔寨可以賺大錢，不顧家人反對、高職還未畢業就決定出國，到柬埔寨後發現受騙，今年1月打電話回家哭訴表示後悔，但之後就失去聯絡，如今是生是死都不知道，令家人非常憂心。

朱女士表示，受二兒子離家影響，大兒子打零工的收入有限，加上低收補助已難以供應全家生活所需，她本身手腳受傷，必須以枴杖輔助行動，無法工作，希望得到外界的援助。

土城區長周晉平說，朱女和家中的困境，政府已核給每個月媽媽與女兒共1萬餘元的低收補助，另有土城獅子會撥發1萬5千元急難救助金，社政課也有派員前往探視，將提供實物救濟資源，同時設法媒合大兒子尋找正職工作，提高家中收入，並會向警政機關請求海外協尋二兒子的行蹤。

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