為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    小兒子遭騙往柬埔寨 單親媽與2子女生活陷困境

    朱女士的二兒子被騙往柬埔寨，至今行蹤不明，家中生活陷困境，向外界求援。（記者翁聿煌攝）

    朱女士的二兒子被騙往柬埔寨，至今行蹤不明，家中生活陷困境，向外界求援。（記者翁聿煌攝）

    2023/02/22 16:35

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區朱姓單親媽媽領有身障手冊，與兩個兒子及一個女兒共同租屋生活，20歲的小兒子去年底深信到柬埔寨可賺大錢，不顧家人力阻前往，至今生死不明，大兒子打零工收入有限，扣除房租，家中經濟陷入困境，朱女士希望政府能協助找回二兒子，並尋求外界資源關懷，土城區公所表示，朱家已獲得低收補助，會協助媒合實物濟助，並設法幫大兒子轉正職，改善家中經濟。

    朱姓女子表示，她十餘年前與丈夫離異，自己帶著三個子女租屋生活，原本二兒子半工半讀，加上大兒子打零工收入，以及低收補助勉強度日，但二兒子去年底誤信到柬埔寨可以賺大錢，不顧家人反對、高職還未畢業就決定出國，到柬埔寨後發現受騙，今年1月打電話回家哭訴表示後悔，但之後就失去聯絡，如今是生是死都不知道，令家人非常憂心。

    朱女士表示，受二兒子離家影響，大兒子打零工的收入有限，加上低收補助已難以供應全家生活所需，她本身手腳受傷，必須以枴杖輔助行動，無法工作，希望得到外界的援助。

    土城區長周晉平說，朱女和家中的困境，政府已核給每個月媽媽與女兒共1萬餘元的低收補助，另有土城獅子會撥發1萬5千元急難救助金，社政課也有派員前往探視，將提供實物救濟資源，同時設法媒合大兒子尋找正職工作，提高家中收入，並會向警政機關請求海外協尋二兒子的行蹤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健保愛心專戶史上最大筆！慨捐2000萬助弱勢 善心夫妻現身
    2023/01/30 13:17

    健保愛心專戶史上最大筆！慨捐2000萬助弱勢 善心夫妻現身
    中市「弱勢青年就業儲蓄」2年助125人 累積存款破600萬
    2023/01/27 22:44

    中市「弱勢青年就業儲蓄」2年助125人 累積存款破600萬

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    讓弱勢學生享用愛心早餐 竹縣何祥銨父女檔聯手捐50萬
    2023/01/18 12:11

    讓弱勢學生享用愛心早餐 竹縣何祥銨父女檔聯手捐50萬
    新北市急難救助會為弱勢圍爐 16年濟助超過1千萬
    2023/01/17 22:56

    新北市急難救助會為弱勢圍爐 16年濟助超過1千萬

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播