新北多區在地就學率偏低 議員盼市府量身定做解方

新北市議員黃心華指出，新北市有多個行政區在地就學率不理想，希望市府針對超低在地就學率問題，成立專案小組，提出量身定做的配套解方。（新北市議員黃心華提供）

2023/02/22 16:04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府日前公布「新北在地就學政策白皮書」，新北市議員黃心華指出，從資料中發現，每100位深坑國中升高中的孩子，就有62人必須赴外地就讀，在地就學率37.93％，僅高於汐止、萬里，都屬紅色範圍，希望市府針對超低在地就學率問題，成立專案小組，提出量身定做的配套解方。

黃心華指出，新北市「文山分區」在地就學率從108學年度的65%，110學年度已提升至69%，但以他所在的第9選區包含新店、深坑、石碇、坪林、烏來5個行政區為例，深坑在地就學率37.93％，屬紅色範圍，石碇57.45％、坪林68.75％、新店71.59％，都是黃色範圍。

黃心華表示，看到15歲的孩子為了更好的學習環境，必須花費更多的時間、金錢與精神，遠赴外地求學，讓人感到心疼，尤其經常在公車上，看到孩子打瞌睡，拿著書本苦讀，更是揪心。市府應該思考提供更好的在地就學環境、發展具有特色的優質教育，讓孩子不必捨近求遠，也能有更多的睡眠時間。

黃心華說，市府團隊提出了「在地國際化」、「在地菁英化」、與「在地適性化」3大對策，希望市府更能針對深坑等地的超低在地就學率成立專案小組，針對在地就學提出量身定做的配套解方：在4年內提升深坑、石碇、坪林、新店等區的在地就學率，讓孩子能免受舟車勞頓之苦。

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