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    囚虐、拍裸照討贖金！新北警聯合雲林警方掃蕩竹聯戰堂堂口逮7嫌

    新北市新店警分局日前接獲線報，查知在轄內有竹聯幫戰堂分會，透過囚禁、虐打、拍裸照等方式威脅被害人，要求遭押「豬仔」的家屬繳交贖金，21日逮獲7名犯嫌到案，警詢後依組織犯罪罪嫌移送法辦。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市新店警分局日前接獲線報，查知在轄內有竹聯幫戰堂分會，透過囚禁、虐打、拍裸照等方式威脅被害人，要求遭押「豬仔」的家屬繳交贖金，21日逮獲7名犯嫌到案，警詢後依組織犯罪罪嫌移送法辦。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/02/22 16:10

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局新店分局日前接獲線報，查知在轄內有竹聯幫戰堂分會，透過囚禁、虐打、拍裸照等方式威脅被害人，要求遭押「豬仔」的家屬繳交贖金。新店警方21日會同新北警新莊分局、雲林警虎尾分局、新北保大霹靂小組等單位共辦威力掃蕩，逮獲戰堂新店分會長黃男及7名幫眾到案，在12處查扣鎮暴槍、西瓜刀及本票等贓證物，警詢後依組織犯罪罪嫌移送法辦。

    新店警分局調查，37歲黃男自2021年起奉竹聯幫戰堂精神領袖「逍遙」親令成立「竹聯幫戰堂新店分會」，在新店某處汽車商行成立戰堂堂口。

    2021年至2022年間，黃男指揮旗下成員26歲王男及22歲羅男等6人，將5名被害人押走軟禁、控制行動，並對他們施虐毆打、拍攝裸照，藉此要求被害人的親友交付贖金，犯案時甚至自稱是「竹聯幫戰堂」份子，以恫嚇、脅迫被害人等聽話屈從。

    新店警方去年成立掃黑專責隊，並檢具相關事證，報請台北地方檢察署指揮偵辦。

    專案小組歷經數個月跟監、蒐證，本月21日聲請搜索票、拘票獲准後，偕同新北警新莊分局、雲林縣政府警察局虎尾分局、新北市保安警察大隊霹靂小組共同執行威力掃蕩任務，拘提犯嫌黃男及旗下幫眾共7人到案，並在12處根據地搜索查扣鎮暴槍、折疊刀、彈簧刀、西瓜刀、辣椒水、本票等贓證物，全案詢後依組織犯罪防制條例等罪移送台北地檢署偵辦。

    新店警方21日偕同新北警新莊分局、雲林縣政府警察局虎尾分局、新北市保安警察大隊霹靂小組共同執行威力掃蕩任務，在12處根據地搜索查扣鎮暴槍、折疊刀、彈簧刀、西瓜刀、辣椒水、本票等贓證物。（記者闕敬倫翻攝）

    新店警方21日偕同新北警新莊分局、雲林縣政府警察局虎尾分局、新北市保安警察大隊霹靂小組共同執行威力掃蕩任務，在12處根據地搜索查扣鎮暴槍、折疊刀、彈簧刀、西瓜刀、辣椒水、本票等贓證物。（記者闕敬倫翻攝）

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