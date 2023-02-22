全國管制最嚴、範圍最大 新北「西濱海岸空氣品質維護區」3月上路

新北市3月1日將新增劃設「西濱海岸空氣品質維護區」管制範圍。（新北市環保局提供）

2023/02/22 15:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市3月1日將新增劃設「西濱海岸空氣品質維護區」（下簡稱西濱海岸空維區），係將原公告的「台北港空氣品質維護區（下簡稱台北港空維區）」管制範圍擴大至西濱快速道路及濱海公路，並將八里垃圾焚化廠、八里垃圾掩埋場與台電林口發電廠及其進出道路劃入，針對全期別柴油大客貨車進行管制及檢測，同時也持續管制台北港進出船舶排煙狀況，為全國管制最嚴、管制範圍最大的空氣品質維護區。

環保局長程大維表示，新北市於2020年9月25日公告台北港為全國第一處空氣品質維護區，管制進出台北港的一、二期柴油大貨車，需有稽查日前1年內排煙檢測合格紀錄始得進出管制區；2022年1月25日再公告劃設板橋公車站及板橋轉運站站體及出入口道路（板橋雙站）為第二處空氣品質維護區，規定柴油大客車需持有效期限內自主管理標章（優級）始得進出管制區。

管制迄今，不僅台北港進出的高污染一、二期柴油大貨車數量下降約60%，兩處空氣品質維護區合計每年可減少133公噸PM2.5排放、2279公噸NOx排放，減量成效卓著。

本次依據空氣污染防制法第40條授權規定，將原「台北港空維區」再延伸擴大劃設管制範圍，管制對象亦加嚴擴大為全期別柴油大客貨車，3月1日起凡行經「西濱海岸空維區」的全期別柴油大客貨車皆需有1年內排煙檢測合格紀錄，違反者將依空氣污染防制法第76條規定，處車輛使用人或所有人500元以上、6萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。

此外，近年來進出台北港的船舶數量有明顯增加趨勢，依台北港營運處統計，2021年進出船次全年達9416艘次，較過去5年提升約12%，且依據環保署TEDS 11版排放清冊顯示，船舶已成為台北港內PM2.5及NOX等空氣污染物排放量最大的移動污染源，因此新北市2021年即全國首創將進出台北港船舶的排煙納入管制，迄今已稽查168艘船舶，其中有18艘船舶因排煙污染事實明確而受罰。

進出台北港的船舶排煙也納入管制範圍。（新北市環保局提供）

新北「西濱海岸空氣品質維護區」管制站。（新北市環保局提供）

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