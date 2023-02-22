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    首頁　>　新北市

    教壞囝仔！接下課車多走不了 人母當街吵架逼車比中指

    畫面左下角藍車遭白車逼車。（記者徐聖倫翻攝）

    畫面左下角藍車遭白車逼車。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/02/22 15:26

    〔記者徐聖倫／新北報導〕45歲朱姓女子昨下午至新北市林口某國小接孩子下課，待孩子上車後朱女欲倒車駛離，但後方高姓女子的車輛與她太近，由下課時間人車太多高女也不想移動，雙方就為了倒車吵了起來，後雙方都離開學校，朱女還開車追上高女車輛，除數度逼車更伸出中指表達不滿，高女將行車紀錄器PO網，並對高女提告妨害自由、妨害名譽。

    據了解，每到下課時間，林口區民權路這所國小的家長接送區總是擠滿等待孩子下課的家張，朱、高2女也在這時來到國小外接孩子，而朱女的孩子上車後，她不願意再待在車陣中，但高女也沒有倒車空間，雙方為此在校門外吵了起來。

    爭執一陣後，終於高女的孩子也上車，這時家長接送區剛好有空間能夠駛離，雙方於是各自離開。不料高女卻發現朱女開車跟了上來，還5度對她進行逼車，逼車還不夠，車窗搖下來再對她比出中指洩憤，一系列「不良身教」操作完後離去。

    高女於是將這段行車紀錄器影片PO網，並表示自己後方沒有空間無法倒車，有網友覺得高女說法合理，直呼朱女行徑「沒水準」，但也有網友稱高女停車也沒抓好前後預留空間，朱女才會爆氣逼車比中指。

    對此雙方鬧上警局，高女提告朱女妨害自由、妨害名譽，並檢舉朱女逼車違規。警方表示，朱女確實違規，依違反道路交通管理處罰條例將會開罰，朱女涉嫌妨害自由、妨害名譽部分，現也已完成雙方筆錄，函送新北地檢署偵辦。

    高女拍下朱女逼車又比中指。（記者徐聖倫翻攝）

    高女拍下朱女逼車又比中指。（記者徐聖倫翻攝）

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