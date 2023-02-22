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    26歲台大畢業工程師獨爬步道墜谷山谷 送醫搶救不治

    新北消防第四大隊傍晚加派人員到山區擴大搜救，深夜11點半左右在登山步道下的山谷找到報案人黃姓男子，在場檢測傷勢發現他全身多處骨折，且頭部大量出血，立即用繩索吊掛上山。（記者闕敬倫翻攝）

    新北消防第四大隊傍晚加派人員到山區擴大搜救，深夜11點半左右在登山步道下的山谷找到報案人黃姓男子，在場檢測傷勢發現他全身多處骨折，且頭部大量出血，立即用繩索吊掛上山。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/02/22 15:04

    〔記者闕敬倫／新北報導〕26歲黃姓工程師昨天獨自騎車到新店區雙峰路步道登山，下午去電報案告稱「失足跌落山谷」，之後因手機沒電失去音信，警、消人員獲報上山搜索，昨晚11時許尋獲黃男，發現他已失去呼吸、心跳，吊掛上來後火速送醫急救，最後仍宣告不治。警方今凌晨通知黃男的父親協助製作筆錄，後續將依規定報請刑事相驗。

    昨天下午1點多，新店警、消接獲報案，報案人在電話內自述隻身在新店雙峰路對面的登山步道，爬山時失足跌到山谷，全身多處骨折，嘴巴鼻子都受傷流血，手機電量剩下30%，身上沒有攜帶行動電源，急需救難協助。

    警、消人員發現報案人疑似意識渙散，疑有失憶的情況，隨後以他的手機簡訊定位，下午前往定位的2處地點搜索，均未尋獲報案人。

    新北消防第四大隊傍晚加派人員到山區擴大搜救，在雙峰路46號前尋獲報案人騎乘的機車，深夜11點半左右在登山步道下的山谷找到報案人黃姓男子，在場檢測傷勢發現他全身多處骨折，且頭部大量出血，立即用繩索吊掛上山，隨後送往新店慈濟醫院急救，今凌晨4時許搶救無效，宣告死亡。

    警方調查，黃男數年前自台大機械系畢業，以工程師為業，放假有空時經常會獨自去山林步道踏青，他昨天上午騎到北宜路與銀河路口停放機車，之後獨自上山，沒想到因此發生憾事。

    員警今早已聯絡黃男的父親前往警局，協助製作筆錄，將報請檢方相驗，以釐清黃男死因。

    新北市政府消防局第四救災救護大隊大隊長陳志瑋表示，在從事任何山域活動前，應事先研訂路線並結伴同行，出發前也應攜帶手機，並下載離線地圖，在活動途中應全神貫注、謹慎行走，使意外發生機率降至最低，同時呼籲民眾切勿獨自從事山域活動，並避免有脫隊或分散隊伍的情形發生，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時

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