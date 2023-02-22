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    首頁　>　新北市

    訪友帶K毒 毒蟲違停失風被逮正著

    許男假意接受盤查，回答卻支支吾吾。（記者徐聖倫翻攝）

    許男假意接受盤查，回答卻支支吾吾。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/02/22 14:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕24歲許姓男子昨下午開車出門訪友，行經新北市板橋區龍興街違停路邊，新北市警局保安警察大隊員警巡邏見狀上前勸阻違規，不料許男臉色一沉若有所思，員警問話也愛理不理，果然被眼尖的員警發現車內椅縫有多包「咖啡」，許男還撥電話給友人直呼「死啊、死啊」，一副失風的樣子馬上露餡，果然許男違規攜帶大量毒咖啡包與K毒，終遭警方逮捕。

    據了解，20日下午1時許許男開車前往板橋區龍興街菜市場與友人見面，為貪圖方便，許男將汽車停在紅線邊，不料此時保大巡邏員警經過，見許男車輛違停上前驅離，由於街道狹小許男也跑不掉，只能假意配合。

    警方詢問許男為何在這邊，許男卻故作沉默，不搭理員警自顧自打起手機，員警見其神色怪異，隨即要求其下車受檢，許男一下車就被員警發現在駕駛座椅縫有6包咖啡包，許男想解釋又支支吾吾，還在電話中直說「死啊」，警方即刻控制許男行動並仔細盤查。

    警方查出許男有多起毒品前科，除了車上6包毒咖啡，內褲裡還有18包分裝好的K他命粉末，員警也打斷許男通電，隨即將其逮捕。許男供稱，這些毒品都是自己要施用的，毒品來源則不願交代，對此警方表示將持續溯源。警詢後，依毒品罪嫌，將許男移送法辦。

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    許男被警方發現藏毒，在電話中不斷向友人說「死啊」。（記者徐聖倫翻攝）

    許男被警方發現藏毒，在電話中不斷向友人說「死啊」。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在許男車上搜出6包毒咖啡。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在許男車上搜出6包毒咖啡。（記者徐聖倫翻攝）

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