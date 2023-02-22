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    疑遭公車擋視線男騎YouBike撞上行人 64歲婦人昏迷送醫

    警方調查，陳男呼氣酒測值為0，初步研判陳男騎腳踏車疑未注意車前狀況，朱婦也未依規定行走行人穿越道，全案肇因及肇責仍須進一步釐清。（記者闕敬倫攝）

    警方調查，陳男呼氣酒測值為0，初步研判陳男騎腳踏車疑未注意車前狀況，朱婦也未依規定行走行人穿越道，全案肇因及肇責仍須進一步釐清。（記者闕敬倫攝）

    2023/02/22 13:58

    〔記者闕敬倫／新北報導〕22歲陳姓男子今早7時許騎YouBike行經新店區中華路，經過公車站牌時，不慎與一名橫越馬路的64歲朱姓婦人擦撞，造成朱婦倒地撞破頭，當場血流如注，周遭路人急忙協助去電報案；警、消人員獲報到場，立即將朱婦送醫急救，目前仍持續昏迷，住在醫院治療、觀察，經查陳男酒測值為0，事發詳情有待後續調查釐清。

    今天上午7點50分左右，陳男騎著YouBike沿新店中華路駛往北新路，途經中華路29號公車站牌前，恰巧有一輛新店909號靠站，一群人從車前橫越到對象的中華路雙號一側，陳男疑因遭公車擋住視線，一頭撞上突然衝出的朱姓婦人，2人均重摔在地，朱婦趴倒後當場昏迷，昏迷指數為3，頭部冒出涔涔鮮血，客運司機、路人見狀，火速通報警消到場。

    新店警、消馳援勘查，朱女倒臥在血泊中，立即載送她到新店慈濟醫院，搶救後仍未醒轉，在醫院持續治療。

    警方調查，陳男呼氣酒測值為0，事故發生後全身有輕微擦挫傷，他表示毋須就醫，初步研判陳男騎腳踏車疑未注意車前狀況，朱婦也未依規定行走行人穿越道，全案肇因及肇責仍須進一步釐清。

    22歲陳男今早騎YouBike行經新店區中華路，經過公車站牌時，與一名橫越馬路的64歲朱婦擦撞，造成朱婦倒地撞破頭，當場血流如注，警、消到場，將朱婦送醫急救，目前仍持續昏迷，事發詳情有待調查釐清。（民眾提供）

    22歲陳男今早騎YouBike行經新店區中華路，經過公車站牌時，與一名橫越馬路的64歲朱婦擦撞，造成朱婦倒地撞破頭，當場血流如注，警、消到場，將朱婦送醫急救，目前仍持續昏迷，事發詳情有待調查釐清。（民眾提供）

    陳男騎著YouBike途經中華路29號公車站牌前，一群人從客運車前橫越到對象的中華路雙號一側，陳男疑因遭公車擋住視線，一頭撞上突然衝出的朱婦，2人均重摔在地，朱婦趴倒後當場昏迷，頭部冒出涔涔鮮血。（民眾提供）

    陳男騎著YouBike途經中華路29號公車站牌前，一群人從客運車前橫越到對象的中華路雙號一側，陳男疑因遭公車擋住視線，一頭撞上突然衝出的朱婦，2人均重摔在地，朱婦趴倒後當場昏迷，頭部冒出涔涔鮮血。（民眾提供）

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