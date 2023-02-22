新北市定古蹟頂泰山巖，30萬善款捐贈奇蹟之家。（記者林欣漢攝）

2023/02/22 12:55

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市市定古蹟頂泰山巖，將今年新春活動過平安橋30萬元款項，捐贈給照顧失能、失智長者的天主教主顧修女會奇蹟之家，奇蹟之家主任邱加瑜今天上午到頂泰山巖贈送感謝錦旗，場面溫馨。

頂泰山巖董事長李秋益指出，頂泰山巖於農曆大年初一到初五舉辦迎春過平安橋活動，信眾參拜踴躍，所得20多萬元，經董監事會會議決議，補足為30萬元，全數捐贈給奇蹟之家，支持興建新家園募款。

李秋益說，過去幾年的平安橋活動所得，都是捐給輔仁大學附設醫院作為醫療急難救助暨社會服務基金。今年奇蹟之家正在興建新建築，增加照顧的量能，有及時的需要。信眾的錢來自十方，迴向十方，無論醫療還是照顧長輩，都是佛教的善意和結緣。

邱加瑜說，興建新家園經費8900萬元，除了貸款，更需要社會捐輸，很感謝頂泰山巖不分宗教跨界響應，奇蹟之家照顧失能、失智長者，也是不分宗教，大家共同為社區關懷與照顧服務努力。這些平安橋活動款項都是小額隨喜的善意，他們感受社會大眾的愛心，也收到滿滿的祝福。

泰山區長鄭淑敏說，她原來在社會局服務，深深體會社會照顧的涵意，頂泰山巖連續2年各捐款100萬元防疫基金暨弱勢照顧金給新北市好日子愛心大平台。頂泰山巖與奇蹟之家相距500公尺，多年來彼此支持和幫助，已成為地方佳話。泰山社區有這麼善良的文化和循環，真是市民的福氣。

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