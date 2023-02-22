為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北自行車通勤綠廊擴大路網 今年起延伸至鶯歌淡水八里

    新北市政府推廣綠能運具，規劃自行車通勤綠廊，預計至2027年總長度可達120公里。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府推廣綠能運具，規劃自行車通勤綠廊，預計至2027年總長度可達120公里。（記者賴筱桐攝）

    2023/02/22 12:43

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推廣綠能運具，已規劃87公里長的自行車通勤綠廊，北從蘆洲、南到樹林或新店，串聯18站YouBike站，今年起將擴大路網延伸至鶯歌、淡水、八里，預計2027年整合台北市與基隆市自行車道，沿線串接40個YouBike站點，自行車通勤綠廊橫跨北北基桃，長度可達120公里。

    交通局長鍾鳴時今天在市政會議報告指出，新北市自行車道總長度已達681.38公里，市府持續與捷運局、水利局、工務局、農業局及高灘地工程管理處合作，在捷運或輕軌站周邊檢討既有自行車道並優化環境，搭配淡江大橋、淡北道路等大型交通建設，一併規劃自行車道，積極爭取中央經費補助，改善北海岸自行車道斷點，目標2030年再增加40公里自行車道。

    鍾鳴時表示，為推廣綠能交通，市府2021年起規劃自行車通勤綠廊，以安全直截、最短距離、最少牽引為原則，從市區串聯到河濱公園，提升使用效益，範圍包含大漢溪、新店溪、淡水河二重環狀河濱自行車道三大系統，行政區最北到蘆洲，最南到新店、樹林。

    交通局綜合規劃科長吳政諺說明，為了讓河濱自行車道效益極大化，方便民眾從市區前往河濱公園，交通局盤點水門周邊空間，設置18站YouBike站點，提升轉乘便利性，規劃87公里自行車通勤路網，找出306種路徑組合，統計18個YouBike站點啟用後，使用人數從2021年的28萬人增加到2022年的31.8萬人、成長13%。

    吳政諺表示，今年起分4年推動自行車通勤綠廊計畫，逐步擴大路網，從大漢溪以南往鶯歌，淡水河延伸至八里左岸與淡水金色海岸，以及基隆河谷廊帶串接台北市與基隆市，增設沿岸YouBike站點，目標今年底前增至30個站點，至2027年達到40個站點，通勤綠廊路網橫跨北北基桃4市，總長度可達120公里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市YouBike 2.0進駐27公里微笑水岸 全新7站中秋連假啟用
    2022/09/09 10:37

    竹市YouBike 2.0進駐27公里微笑水岸 全新7站中秋連假啟用
    YouBike 2.0今日試辦上路 3個月內收費2元
    2020/01/15 11:50

    YouBike 2.0今日試辦上路 3個月內收費2元

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    苗栗YouBike騎乘率達16萬次 19日30站點全面啟用
    2018/09/13 12:27

    苗栗YouBike騎乘率達16萬次 19日30站點全面啟用
    武嶺盃自行車活動 投縣選手盧紹軒雨中勇踩奪冠
    2016/10/01 11:10

    武嶺盃自行車活動 投縣選手盧紹軒雨中勇踩奪冠

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    空污 路震 少遮蔭 柯騎YouBike三不滿
    2016/08/03 06:00

    空污 路震 少遮蔭 柯騎YouBike三不滿
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播