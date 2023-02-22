新北自行車通勤綠廊擴大路網 今年起延伸至鶯歌淡水八里

新北市政府推廣綠能運具，規劃自行車通勤綠廊，預計至2027年總長度可達120公里。（記者賴筱桐攝）

2023/02/22 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推廣綠能運具，已規劃87公里長的自行車通勤綠廊，北從蘆洲、南到樹林或新店，串聯18站YouBike站，今年起將擴大路網延伸至鶯歌、淡水、八里，預計2027年整合台北市與基隆市自行車道，沿線串接40個YouBike站點，自行車通勤綠廊橫跨北北基桃，長度可達120公里。

交通局長鍾鳴時今天在市政會議報告指出，新北市自行車道總長度已達681.38公里，市府持續與捷運局、水利局、工務局、農業局及高灘地工程管理處合作，在捷運或輕軌站周邊檢討既有自行車道並優化環境，搭配淡江大橋、淡北道路等大型交通建設，一併規劃自行車道，積極爭取中央經費補助，改善北海岸自行車道斷點，目標2030年再增加40公里自行車道。

鍾鳴時表示，為推廣綠能交通，市府2021年起規劃自行車通勤綠廊，以安全直截、最短距離、最少牽引為原則，從市區串聯到河濱公園，提升使用效益，範圍包含大漢溪、新店溪、淡水河二重環狀河濱自行車道三大系統，行政區最北到蘆洲，最南到新店、樹林。

交通局綜合規劃科長吳政諺說明，為了讓河濱自行車道效益極大化，方便民眾從市區前往河濱公園，交通局盤點水門周邊空間，設置18站YouBike站點，提升轉乘便利性，規劃87公里自行車通勤路網，找出306種路徑組合，統計18個YouBike站點啟用後，使用人數從2021年的28萬人增加到2022年的31.8萬人、成長13%。

吳政諺表示，今年起分4年推動自行車通勤綠廊計畫，逐步擴大路網，從大漢溪以南往鶯歌，淡水河延伸至八里左岸與淡水金色海岸，以及基隆河谷廊帶串接台北市與基隆市，增設沿岸YouBike站點，目標今年底前增至30個站點，至2027年達到40個站點，通勤綠廊路網橫跨北北基桃4市，總長度可達120公里。

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