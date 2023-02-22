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    首頁　>　新北市

    若黨徵召選總統是否承擔？侯友宜：為國家人民努力做事是應盡的責任

    新北市長侯友宜被問到若國民黨徵召參選總統，是否有承擔的勇氣？侯表示，每個人為國家、人民努力做事，都是應盡的責任。 （記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜被問到若國民黨徵召參選總統，是否有承擔的勇氣？侯表示，每個人為國家、人民努力做事，都是應盡的責任。 （記者賴筱桐攝）

    2023/02/22 10:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕傳出國民黨規劃徵召新北市長侯友宜參加2024年總統大選。對此，侯友宜今天表示，市政建設是他現在最關心的事情；媒體追問，若黨徵召是否有承擔的勇氣？侯回應，每個人為國家、人民努力做事，都是應盡的責任。

    國民黨總統初選機制未定，據傳高層有意徵召目前民調支持度最高的侯友宜參戰，預計 6、7月展開提名，力拚2024重返執政。

    侯友宜今天在市政會議後受訪表示，他現在拚「新北市的明天比今天更好」，交通規劃2030年新願景，尤其2023年到2027年是一個階段，目前市府團隊士氣高昂，全力拚市政，期待市政建設短期內讓民眾有感，才是他最關心的事情，市民朋友一起見證新北市的蛻變，不斷超越今天，讓明天更好。

    媒體詢問，若國民黨徵召參選總統，是否有承擔的決心和勇氣？

    侯友宜表示，每個人為國家、人民努力做事，都是應盡的責任，身為新北市長有責任跟新北市民一起盡最大的努力，每個人在自己的工作崗位上團結在一起，用團結的心，台灣會更好。

    針對國民黨內出現反鴻海集團創辦人郭台銘的聲浪，指郭的仇恨值最高。侯友宜說，台灣很小，需要包容與關懷，不分你我、族群，沒有黨派問題，面對問題要凝聚共識與向心力，大家一起合作，才能解決問題，台灣的內部團結很重要。

    媒體詢問，有民調顯示侯友宜目前保持領先，但如果拖到6月才決定參選，民調可能下滑。

    侯友宜回應說，他現在該做的事情是讓新北市發展得更快速，2月到3月還有很多里民座談會陸續展開，針對鄰里小事情，讓新北市新上任或是連任的里長團結在一起，市民關心的問題迎刃而解，才是現在最重要的事情。

    被問到週末是否輔選國民黨南投立委候選人林明溱？侯友宜表示，林明溱在縣長任期表現非常好，對於南投大小事務全力以赴，卸任後轉戰立委，以林明溱的經驗，了解南投還有哪些事情需要中央幫忙，讓南投大發展，如果能夠當選立委到中央，和南投縣長許淑華並肩作戰，讓南投會更好，大家都有深深的期待。

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