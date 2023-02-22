又見「行人地獄」！新北永和居民怒批路樹、變電箱擋人行道

讀者向本報投訴，永和永貞路一處人行道上，路樹、變電箱阻礙通行，就算設有斜坡道，也難以通行使用。（讀者提供）

2023/02/22 09:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市永和區地狹人稠，民眾投訴部分人行道還被公共設施佔用，指出永貞路有多處巷口人行道被路樹、號誌桿等設施妨礙通行，向市府反映卻得到有斜坡道或替代道路可通行，讓人質疑為什麼不是移除阻礙通行的設施？市府工務局邀集相關單位會勘後，決定逐步遷移號誌與路樹。

永和區民眾投訴本報，指「台灣真的是行人地獄」，他向新北市政府市政信箱反映，永貞路332、378、386巷人行道因設置路樹、號誌桿、路燈桿及號誌箱防礙通行，市府回函卻表示，旁邊設有斜坡道連接騎樓，且將設臨時替代通路供行人通行。他表示，市府不思將妨礙行人通行的設施移除，繼續讓這些設置在人行道上，讓人難以理解，難道「市府這些官員都不用走路嗎」？

新北市工務局養護工程處副處長蔡逸懷表示，日前邀集交通局、公所會勘後，決議永貞路330號前的路樹、變電箱等通行障礙，將由公所配合遷移路樹至他處、路燈遷移至路側，交通局配合號誌遷移至路側、電箱改小也在路側劃設槽畫線，等路樹及號誌遷移後，養工處會配合施作斜坡道改善。

另外，民眾所投訴的另一處為建案圍籬影響行人，蔡逸懷表示，之前已要求業者另設行人臨時通行道，業者已向交通局申請塗銷路邊停車格，交通局預計3月1日進場塗銷停車格後，由建案負責人劃設行人臨時通行區。

讀者向本報投訴，永和永貞路人行道上，路樹橫在中間阻礙通行。（讀者提供）

讀者向本報投訴，永和永貞路一處人行道上，路樹、變電箱阻礙通行，就算設有斜坡道，也難以通行使用，記者實地走訪，發現一旁雖有樓梯，但不利行動不便人士使用。（記者何玉華攝）

讀者向本報投訴，永和永貞路一處人行道上，路樹、變電箱阻礙通行，就算設有斜坡道，也難以通行使用，記者實地走訪，發現一旁雖有樓梯，但不利行動不便人士使用。（記者何玉華攝）

斜坡道旁的人行道被路樹、變電箱阻礙。（記者何玉華攝）

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