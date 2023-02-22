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    19歲收水頭找哥哥、同學共組詐團 警溯源逮6嫌

    新北警蘆洲分局破獲詐團，起出監管文件等證物及彩虹菸，續追上游。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局破獲詐團，起出監管文件等證物及彩虹菸，續追上游。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/02/22 09:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕桃園市19歲宋姓男子找來哥哥，國中同學共組詐騙集團，以假檢察官監管帳戶老梗，詐騙蘆洲一名阿嬤144萬元老本，警方逮獲宋姓主嫌同學、未成年學弟組成的4名車手，循線逮獲收水的宋男胞兄及主嫌宋男，查獲存摺、手機、監管文件等證物，一併查獲85支彩虹毒菸，續追上游集團。

    新北警蘆洲分局調查，蘆洲區71歲王姓阿嬤接獲詐團電話，指稱她帳戶遭凍結，要求取出供檢方監管，雖然是老梗，但阿嬤仍相信，2次共提領144萬現金，宋嫌的同學鍾男、林男假冒的檢察官，分批收取王姓阿嬤老本，家人發現後，驚覺是詐騙報案。

    警方偵辦這宗假冒檢警面交車手案，將計就計趁車手要第四度取款時逮人，雖然鍾男、林男及2名陳姓、蘇姓少年等4名車手都不供出上游，加上詐團設置斷點，警方過濾上千支監視器，掌握車手將數十萬贓款丟到市郊親子農場角落，再由第一層收水的宋姓主嫌胞兄前往領取，並交給主嫌，但都被警方一舉破獲。

    警方調查，詐團宋姓主嫌居住桃園市平鎮，自己當收水頭，找哥哥當第一層收水，還以賺錢容易為由，吸引同學鍾男、林男及兩名未成年學弟充當車手，主嫌通知同學到超商列印假公文，向被害人索取「監管款項」，得手後回報主嫌，主嫌要求車手將款項丟到新屋一處農場角落，製造斷點，一段時間後，擔任收水的主嫌哥哥宋男再收回贓款，依收取金額發薪水給車手；警方掌握確切事證，持拘票上門查緝，逮獲宋姓兄弟檔等6嫌，並於主嫌車上發現85支新興毒品彩虹菸，警方將6嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送辦，續追上游集團。

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    新北警蘆洲分局破獲詐團，起出監管文件等證物及彩虹菸，續追上游。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局破獲詐團，起出監管文件等證物及彩虹菸，續追上游。（記者吳仁捷翻攝）

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