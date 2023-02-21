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    控警方暴力執法 網紅「八炯」赴新北地檢署提告

    網紅「八炯」溫子瑜今日赴新北地檢署控警暴力執法。（記者王定傳攝）

    網紅「八炯」溫子瑜今日赴新北地檢署控警暴力執法。（記者王定傳攝）

    2023/02/21 18:31

    〔記者王定傳／新北報導〕媒體19日報導，網紅「八炯」溫子瑜當天凌晨酒後與新北市海山警分局新海派出所警員發生爭執，吵到附近住戶，被帶回保護管束；「八炯」看到報導認為，當時他明明神智清楚，根本沒「發酒瘋」，警方卻突然大聲喝斥並以手壓制，他無端遭受暴力對待、還被帶回警局留置4小時之久，今（21）日赴新北地檢署控告員警強制、傷害及私刑拘禁罪嫌，另控告未查證就報導的媒體涉誹謗罪嫌。

    「八炯」受訪時表示，當日凌晨2時許，他與女友在路邊因細故爭吵，因此主動報警，希望警方介入協調，但員警到場後沒介入、轉身就走，他追上前，希望警方能勸她女友歸還鑰匙，因為他想回家，當時手中外套不慎掉落在地，員警竟大聲喝斥，還以手壓制、甚至搶走他的手機，最後以「保護管束」為由把他押回派出所。

    「八炯」說，他全程意識清楚，並無逾矩行為或言語辱罵，根本沒發酒瘋，員警無依據就把他帶回派出所，隨後就被一群人帶入「小房間」內壓制在沙發上，手部受傷紅腫，即使他的朋友到場，警方也不放人或道歉。

    「八炯」說，他因為不想影響警方名譽，協調後決定「大事化小、小事化無」，怎料，起床竟看到媒體大肆報導，警方甚至公開密錄器，他才決定提告。

    對於「八炯」的指控，警方日前解釋為因溫男在現場有大聲喧嘩及酒醉之行為，為維持公共秩序，依警察職權行使法將溫男帶返回派出所保護管束，全程未使用強制力，執法過程符合比例原則。

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