口罩滑落爆口角疑遭困公車 退伍老兵、司機上警局互告

68歲陳姓退休軍人昨晚搭欣欣客運670號公車，因口罩滑落遭陳姓司機喝斥，雙方在公車上爆發口角，最後2人到警局互控妨害名譽，陳翁另對陳姓司機提出妨害自由告訴。（記者闕敬倫攝）

2023/02/21 18:06

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市68歲陳姓退休軍人昨晚搭乘退輔會成立的欣欣客運670號公車，因口罩滑落遭陳姓司機喝斥，雙方在公車上爆發口角，陳姓司機還疑似一度禁止陳翁下車，最後2人到警局互控妨害名譽，陳翁另對陳姓司機提出妨害自由告訴，警詢後依法函送偵辦。

昨天晚間7時許，陳翁在頂溪捷運站搭乘欣欣客運回家，期間陳姓司機疑不滿他口罩沒戴牢，嗆要將陳翁趕下車，並稱「你們這些退休老人只會用免費票」，雙方當場爆發激烈爭執。

據了解，陳翁與陳姓司機在車上一度僵持，陳翁隨後通知欣欣客運客服，雙方再到公車景新站理論。陳翁說，他們到站後，吳姓站長出面協調雙方糾紛，之後站長發現他是退伍老兵，甚至試圖用退伍時的上校軍銜施壓，讓他感覺客運業者沒有誠意處理糾紛，遂決定報警提告。

吳姓站長反控，陳翁用不雅字眼辱罵客運司機，雙方才會越吵越火爆，客運到末站時，司機陳男也沒有不讓陳翁下車，當時是因為司機請同事報警，尚未到站沒那麼快開門，結果陳翁就控司機妨害自由，在陳翁反映當下，司機已經放行他下車。

吳姓站長指出，陳翁當時找來包括他兒子在內等5、6位友人到場，對方看起來沒有講和的意思，最後通知警方出面處理，強調一切都有車內錄影為證，之後全交由司法處理。

中和警方獲報到場勘查，陳翁稱遭陳姓司機當眾羞辱他，且不讓他下車，向對方提出妨害名譽及妨害自由告訴；而陳姓司機也認為遭陳翁大小聲，因此要提告妨害名譽，全案依規定受理報案，雙方筆錄製作完成後，全案函送至新北地檢。

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