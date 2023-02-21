新北男子自撞警眼尖查獲小型軍火庫 起出K毒、3槍與上百發子彈

新店警方在自撞的陳男車上查獲3把手槍3支、5副彈夾、101顆子彈、1包K他命及一個殘渣袋，帶返偵辦時，再於他身上搜出3顆子彈、2包K他命，經查淨重分別為0.94g、6.27g。 （記者闕敬倫翻攝）

2023/02/21 17:46

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府警察局新店分局昨晚9時許獲報，在新店區安豐路66號有民眾自撞，員警到場發現駕駛蹲坐路邊，在車內確認其它傷者時，意外發現駕駛座放有3把槍、上百發子彈以及毒品K他命，先將男子送醫急救後，再帶返派出所釐清，並從他身上再起出子彈及K他命，警詢後依槍砲彈刀與毒品罪嫌移送法辦。

昨天晚間9點半，新店警分局接獲報案，指安一路往安祥路上有一輛汽車撞車，派員前往現場勘查，見到路邊坐著一名男子，上前盤查確認是肇事的32歲陳姓駕駛，員警在車上查探有無其它傷者，目視驚見駕駛座放有一顆子彈，遂附帶搜索車內，查獲3把手槍3支、5副彈夾、101顆子彈、1包K他命及一個殘渣袋，懷疑他疑有毒駕嫌疑，隨後送往安康耕莘醫院救治。

陳嫌送醫檢查後確認無礙，警方再將他帶返所偵辦，並執行附帶搜索，再度於陳男的褲子口袋內搜出3顆子彈、2包K他，經查淨重分別為0.94g、6.27g。

陳男供稱，他當時與人約在新店民權路談判，先開車到安康地區載朋友，途中因精神不濟自撞，警方後續將3把槍枝、上百子彈送往刑事局鑑定，確認2把有殺傷力、一把則無，全案詢後依槍砲彈藥管理處罰條例及毒品危害防制條例移送台北地檢署。

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新店警分局獲報在安一路往安祥路上有一輛汽車撞車，派員前往見到路邊坐著一名男子，確認是肇事的32歲陳姓駕駛，員警目視驚見駕駛座放有一顆子彈，遂附帶搜索車內，查獲3把手槍3支、5副彈夾、101顆子彈、1包K他命及一個殘渣袋。 （記者闕敬倫翻攝）

新店警分局昨晚獲報有民眾自撞，員警到場發現駕駛蹲坐路邊，意外在車內查獲3把槍、上百發子彈以及毒品K他命，將男子送醫後，從他身上再起出子彈及K他命，警詢後依槍砲彈刀與毒品罪嫌移送法辦。 （記者闕敬倫翻攝）

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