大貨車交安管制 3/1起鶯歌2處科技執法、台61線降速

新北市鶯歌國小鄰近的中正二路，將在3月1日起啟動禁行大貨車科技執法 。（新北市警察局交通大隊提供）

2023/02/21 16:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市管制大貨車行車安全，鶯歌區鶯歌國小、鳳鳴國中小周邊路段，上放學時段禁止15噸以上大貨車通行，新北警方已完成科技執法設備建置，3月1日起執法，在禁行時段自動辨識大型車輛；同時，台61線八里三交流道～林口交流道路段，20噸以上大貨車最高速限調降至每小時80公里。

新北市警察局交通警察大隊指出，鶯歌區鄰近桃園市八德、國道3號，是大型車輛行駛的熱點路段，轄區內國中、小各級學校密集，為維護學童通學安全，交通局已規劃學校周邊路段上放學時段禁止15噸以上大貨車通行。

交大指出，永吉國小禁行大貨車多功能科技執法已於1月15日啟用，至今取締禁行大貨車38件、逆向行駛186件及闖紅燈67件；而鶯歌國小鄰近的中正二路、鳳鳴國中及鳳鳴國小鄰近的永和街，也經常有民眾反映大貨車違規行駛，為防制違規、避免事故發生，已於中正二路、鳳七路與永和街口建置科技執法設備，在禁行時段自動辨識大型車輛，預計3月1日正式執法。

此外，交通局指出，近幾年台61線大貨車事故頻傳，傷亡程度往往較小型車高，為維護整體路段交通安全，公路總局參考高速公路20噸以上大貨車速限調降的方式，3月1日起，台61線八里3交流道至林口交流道段，最高速限從目前的每小時90公里調降為每小時80公里。

新北市鶯歌區兩處鄰近學校的路段，將在3月1日起啟動禁行大貨車科技執法 。（新北市警察局交通大隊提供）

新北市鶯歌區兩處鄰近學校的路段，將在3月1日起啟動禁行大貨車科技執法 。（新北市警察局交通大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法