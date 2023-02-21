宴請家長會長替新北議員黃淑君拉票 板橋3地方人士被起訴

林姓男子、高姓男子及羅姓女子，以餐敘名義，在新北市板橋區一家餐廳席開3桌，免費宴請板橋地區國小、國中及高中家長會長與地方人士，並通知當時不知情的新北市議員候選人黃淑君（已當選）及競選團隊執行長何博文到場拜票，新北地檢署今日依違反公職人員選舉罷免法起訴林男等3人。（資料照）

2023/02/21 16:39

〔記者王定傳／新北報導〕去年九合一大選期間，林姓男子、高姓男子及羅姓女子，以餐敘名義，在新北市板橋區一家餐廳席開3桌，免費宴請板橋地區國小、國中及高中家長會長與地方人士，並通知當時不知情的民進黨新北市議員候選人黃淑君（已當選）及競選團隊執行長何博文到場拜票，羅女事後還將與這些會長、地方人士的LINE群組名稱改為「黃淑君，凍算！」新北地檢署今日依違反公職人員選舉罷免法起訴3人。

檢調調查，林男是何博文的民間友人，他為了幫黃淑君拉票，而找上友人高、羅2人，準備在去年11月9日晚間6時許，以餐敘名義，於板橋一家餐廳席開3桌，免費宴請板橋地區國小、國中及高中家長會長與地方人士，餐會花費21000元及6瓶洋酒費用（1瓶1千多元）由林、高2人負擔。

檢調調查，林男等人先通知黃淑君及何博文當日有餐會，並透過其等助理安插行程，當日，黃、何2人到場逐桌向與會者拜票，餐會結束後，羅女還將與這些人士的LINE群組名稱改為：「黃淑君，凍算！」

九合一大選結束後，黃淑君順利當選，但因此被檢舉，檢調在選後發動約談，原本是將黃、何列為嫌疑人，但檢察官在看完手機對話等相關證據後認為，黃、何2人不知是誰出錢，複訊時以證人身分約談，未列被告。

至於林男等3人，因涉嫌以免費餐會方式賄選，檢方認為3人所為涉嫌對於有投票權者行求不正利益而約其為一定投票行使罪嫌，考量3人均自白犯行，請法院依選罷法規定減輕其刑。

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