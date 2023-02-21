新設醫療機構法規僵化 新北議員盼放寬限制

淡水、八里地區近年人口增長，但受限法規，仍無法新設醫療機構。（記者林欣漢攝）

2023/02/21 15:58

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水、八里地區近年人口增長，但受限中央法規，仍無法新設醫療機構，新北市議員陳偉杰說，這幾年淡水人口已經超過18萬人且持續成長中，在地醫療機構還是只有馬偕醫院，這樣的醫療區域劃分完全不符合民眾需求。

根據衛生福利部「醫院設立或擴充許可辦法」第七條，次醫療區域每萬人不得逾50床。但次醫療區域所屬二級醫療區域為醫療資源缺乏區域，經中央主管機關專案許可者，不在此限。

陳偉杰指出，北次區的北投、士林、石門、三芝、淡水，因為有榮總、馬偕等大型醫院，已經達到每萬人口50床的限制，衛福部也同樣拿這條文，回絕大淡水地區新設醫療機構的提議，這樣的新設醫療機構法規過於僵化。

陳偉杰表示，人口增加快速的淡海新市鎮民眾，如果有就醫需要，除了前往淡水馬偕排隊，就只能長途跋涉去台北市榮總、陽明、新光等醫院看病，既然這樣的醫療區域劃分完全不符合民眾需求，便應該調整。

陳偉杰說，過去他在議會質詢也多次提案，要求衛生局從民眾需求、交通、路途等多方面跟衛福部溝通，但很遺憾幾乎都得到「再評估」這種敷衍的答案。他收到越來越多淡水、八里鄉親反映，希望衛生局能找出彈性，早日替大淡水地區民眾爭取更多、更完善的醫療資源。

陳偉杰指新設醫療機構法規僵化，不符合民眾需求。（翻攝陳偉杰臉書）

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