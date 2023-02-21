為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新設醫療機構法規僵化 新北議員盼放寬限制

    淡水、八里地區近年人口增長，但受限法規，仍無法新設醫療機構。（記者林欣漢攝）

    淡水、八里地區近年人口增長，但受限法規，仍無法新設醫療機構。（記者林欣漢攝）

    2023/02/21 15:58

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水、八里地區近年人口增長，但受限中央法規，仍無法新設醫療機構，新北市議員陳偉杰說，這幾年淡水人口已經超過18萬人且持續成長中，在地醫療機構還是只有馬偕醫院，這樣的醫療區域劃分完全不符合民眾需求。

    根據衛生福利部「醫院設立或擴充許可辦法」第七條，次醫療區域每萬人不得逾50床。但次醫療區域所屬二級醫療區域為醫療資源缺乏區域，經中央主管機關專案許可者，不在此限。

    陳偉杰指出，北次區的北投、士林、石門、三芝、淡水，因為有榮總、馬偕等大型醫院，已經達到每萬人口50床的限制，衛福部也同樣拿這條文，回絕大淡水地區新設醫療機構的提議，這樣的新設醫療機構法規過於僵化。

    陳偉杰表示，人口增加快速的淡海新市鎮民眾，如果有就醫需要，除了前往淡水馬偕排隊，就只能長途跋涉去台北市榮總、陽明、新光等醫院看病，既然這樣的醫療區域劃分完全不符合民眾需求，便應該調整。

    陳偉杰說，過去他在議會質詢也多次提案，要求衛生局從民眾需求、交通、路途等多方面跟衛福部溝通，但很遺憾幾乎都得到「再評估」這種敷衍的答案。他收到越來越多淡水、八里鄉親反映，希望衛生局能找出彈性，早日替大淡水地區民眾爭取更多、更完善的醫療資源。

    陳偉杰指新設醫療機構法規僵化，不符合民眾需求。（翻攝陳偉杰臉書）

    陳偉杰指新設醫療機構法規僵化，不符合民眾需求。（翻攝陳偉杰臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中榮與興大建置世界級大體解剖室 興大校友簽署捐大體
    2023/02/16 16:18

    中榮與興大建置世界級大體解剖室 興大校友簽署捐大體
    康義勝行醫數十年「堅持做對的事」 今發表自傳《關懷的力量》
    2023/02/11 17:53

    康義勝行醫數十年「堅持做對的事」 今發表自傳《關懷的力量》

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    聯合國示警︰廢棄物汙染助長超級細菌傳播 2050年恐每年死千萬人
    2023/02/08 11:34

    聯合國示警︰廢棄物汙染助長超級細菌傳播 2050年恐每年死千萬人
    人工角膜發展跨大步！ 台大團隊「電紡紗」吸哈佛大學搶合作
    2023/02/07 13:59

    人工角膜發展跨大步！ 台大團隊「電紡紗」吸哈佛大學搶合作

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播