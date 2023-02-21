高齡者交通違規 闖紅燈、未依規定轉彎或換車道居多

新北市長侯友宜主持道安會報，要求在高齡長者安全方面，除改善設施外，宣導執法也要加倍力道。 （記者何玉華攝）

2023/02/21 13:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市高齡者（65歲以上）交通事故傷亡人數居高不下，集中在板橋、三重、中和等都會地區，市警察局統計去年高齡者交通違規共取締4萬5434件，以闖紅燈、轉彎或變換車道不依規定、逆向行駛、行人違規為主要樣態，新北市長侯友宜指示，除了交通設施要多用心之外，宣導執法也要加倍力道。

新北市道路交通安全督導會報彙整今天（21日）舉行，交通局分析去年交通事故，高齡者傷亡事故仍居高不下，主要集中在板橋、三重、中和等都會地區；交通局交通安全科科長林碧芬指出，主要發生在機車族群車與車的碰撞，以在路口未依規定讓車、路段中未注意車前狀況為肇事主因；行人則因違規穿越馬路、車未禮讓而發生事故。

交通局長鍾鳴時表示，將從工程重塑人本交通環境及照顧弱勢通行、在高齡者事故死傷偏高時間點加強專案執法，以及針對易肇事地點、時間以及駕駛人禮讓等主題，強化交通安全宣導。

市警察局交通大隊大隊長林泰裕表示，將持續執行「護老專案」，各分局依轄區、高齡者活動特性編排勤務，加強宣導用路安全，如清晨、天色昏暗外出時，穿著亮色衣服並配戴反光飾物。

侯友宜指示，新北市高齡人口達68萬並逐年增加，保護高齡者交通安全除了在交通設施要多加用心之外，宣導執法也要加倍力道，例如不斷地提醒長輩們清晨出門應穿亮色衣服或反光背心，減少事故發生。

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