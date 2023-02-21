想脫離幫派遭刀抵頭打到重傷 新莊警逮明仁會五惡煞

新莊警方瓦解犯罪不良組合，查獲毒品等證物，續追刀械去向。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/21 08:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局瓦解竹聯幫明仁會，逮獲王姓首惡共五名惡煞，警方調查，王姓被害人因想離開幫派，拒不聯絡及參加幫派活動，引起主嫌不滿，涉嫌於今年1月侵門踏戶，到王男大樓住處電梯間堵人，主嫌持刀抵住被害人頭部，恫嚇他不准動，多名幫眾持棍棒一陣痛毆，打到王男頭、臉都骨折，逼迫強簽35萬本票，更不斷逼迫王男返回幫派，警方將全案依違反組織條例等罪嫌送辦，續追犯案刀械去向。

新莊警方20日兵分五路，到新北市新莊、泰山、五股及桃園市八德等地，拘提32歲明仁會王姓主嫌、幫眾47歲王男、31歲柯男、43歲何男及27歲古男到案，拘提主嫌時，他拒不開門，警方破門攻入，將他壓制在地，相當狼狽，五嫌全被依押解回分局偵訊。

警方調查，37歲王男想脫離犯罪組織，王嫌不滿，1月7日下午吆喝幫眾，於新莊區利濟門停車場集結，來到一旁大樓六樓，約出被害人談判，但他一出家門，就遭10餘人圍住，主嫌更持刀抵住他的頭，逼他蹲下，質問他為何想脫離幫派，是否想檢舉他們，被害人才要回話，就遭眾惡煞持棍棒狠毆，打到頭破血流，頻頻求饒，在場幫眾吆喝逼簽本票，被害人負傷簽下35萬本票後，惡煞們氣憤離去。

警方獲報展開蒐報，掌握王姓主嫌為竹聯幫明仁會成員，雖號稱自立門戶，實際仍未脫離明仁會，專案小組1個月蒐證這幫人犯罪事實，20日執行威力掃蕩，兵分多路拘提王姓主嫌等5人到案，查扣兩把刀械、兩支球棒、20包毒咖啡包、微量安非他命、愷他命等證物，全案依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，因王嫌等幫眾對外販毒，王姓被害人有意脫離其犯罪組織，主嫌得知後難以接受，計誘出被害人，在其住處樓梯間持刀棍狠毆王男，導致他顱骨及顏面骨閉鎖性骨折、嘴唇撕裂傷，至今仍未痊癒，惡煞被逮後，被害人也總算鬆口氣。

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警方查獲毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警方瓦解犯罪不良組合，查獲毒品等證物，續追刀械去向。（記者吳仁捷翻攝）

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