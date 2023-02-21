假賞車性騷黑絲襪正妹業代 癡漢落網辯惡作劇嚇嚇人

新北市警方逮獲假賞車、真騷擾，鎖定車商穿黑絲襪的正妹女業代，約出性騷擾的陳姓癡漢，釐清有無共犯。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/21 07:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方逮獲以「假賞車、真性騷」手法，在雙北涉嫌性騷擾正妹女業代的陳姓嫌犯，幾乎宅在家的陳嫌辯稱，自創三個帳號，惡作劇、嚇嚇女業代，宛如癡漢行徑，但被害人指控遭其於網路遭散布照片，恐嚇、私訊騷擾，集團甚至還有教戰守則，及披露年輕貌美的正妹業代營業處所地圖，更鼓勵成員約出女業代，讓女業代人心惶惶，警方持續釐清有無共犯涉案。

新北市林口傳出車商女業代帶客戶賞車時，遭上下其手性騷擾，疑似一群男性組成LINE群組，發表專挑身著「黑絲襪」女業代約出看車，趁機上下其手，車商主管投訴媒體，警方當時主動聯繫車商報案，因事發在情人節前，警方高度懷疑宅男涉案。

據悉，該犯罪集團流出的LINE對話中，包括對多位女業務「不懷好意」品頭論足，成員分享以賞車、付訂金等藉口約出女業代見面，群組更教戰見面時直接上下其手，待女業務受驚趁機「硬上」，對話極為下流。

車商主管爆料指出，公司女業代被客戶約出賞車後，期間遭性騷擾，嚇得花容失色；而集團教戰手冊中，發布內湖、汐止等地車商展間漂亮女業代等資訊，集團還要成員確認女業代空檔，甚至發布讓女業代能到府賞車試乘，就付現簽約等誘因，吸引女業代上鉤，質疑犯罪集團將騷擾女業代當遊戲，行徑惡劣。

由於犯罪集團幾個帳戶被封鎖，惱羞成怒恐嚇女業代，引發恐慌，甚至私訊騷擾，女業代報案時，透露友人在網路群組中發現，有人上傳她照片討論，文字涉及恐嚇、企圖性騷等，對方甚至還私訊騷擾，報警求助。

警方獲報後組成專案小組查緝，於20日晚間6時許，持搜索票到陳姓嫌犯住處拘提他到案，查扣一支手機帶回偵訊；陳嫌辯稱，自創三個假帳號，因一時惡作劇，編故事恫嚇女業代取樂，因他拒絕夜間偵訊，警方今天持續偵訊，釐清陳嫌確切犯案動機，釐清個人或集團犯案；據了解，陳嫌除工作外，幾乎宅在家，疑仿效癡漢行徑犯案，警方將全案朝依涉犯恐嚇、性騷擾防治法及跟騷法等罪嫌偵辦。

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