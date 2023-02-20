誆女病患「有毒品反應」可幫隱瞞 男護理師逼口交還「口爆」

板橋某醫院張姓護理師，見女子如如（化名）精神狀況不佳，竟把她帶到醫院急診室親子廁內所，佯稱要採驗尿液驗尿，伸出狼爪指侵得逞，再以她體內有毒品，佯稱：「我可以不送出妳的尿液、隱瞞毒品反應，但妳必須幫我口交」，逼她口交還「口爆」。（資料照）

2023/02/20 17:43

〔記者王定傳／新北報導〕去年7月間，新北市板橋區某醫院張姓護理師，見女子如如（化名）精神狀況不佳，竟把她帶到醫院急診室親子廁內所，佯稱要採驗尿液驗尿，隨即伸出狼爪，指侵得逞，再以她體內有毒品，佯稱：「我可以不送出妳的尿液、隱瞞毒品反應，但妳必須幫我口交」，逼她口交還「口爆」，新北地檢署今日依強制性交罪嫌將張男起訴。

檢警調查，去年7月24日中午12時許，張男見女子如如精神狀況不佳，竟把她帶到醫院急診室親子廁內所，佯稱要採驗尿液驗尿，隨即伸出狼爪，指侵得逞。

檢警調查，張男再以如如體內有毒品，佯稱：「我可以不送出妳的尿液、隱瞞毒品反應，但妳必須幫我口交」，逼她口交還「口爆」。

被害者不甘受辱報警處理，張男坦承犯行，並賠償36萬元，與被害者和解，雖如如撤告，但因強制性交屬於非告訴乃論之罪，檢方調查後依強制性交罪嫌將他起訴。

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