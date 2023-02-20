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    三鶯水資源中心變身大公園 每日處理2.8萬噸污水

    位於新北市鶯歌區的三鶯新生地，有一處面積達9公頃的公園，是首座結合綠地景觀公園、污水處理設施地下化的水資源回收中心。（記者賴筱桐攝）

    位於新北市鶯歌區的三鶯新生地，有一處面積達9公頃的公園，是首座結合綠地景觀公園、污水處理設施地下化的水資源回收中心。（記者賴筱桐攝）

    2023/02/20 17:22

    〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市鶯歌區的三鶯新生地有一處面積達9公頃的園區，是首座結合綠地景觀公園、污水處理設施地下化的水資源回收中心，由新北市政府水利局耗時3年興建，2019年3月起營運，每天處理2.8萬噸污水，提升三峽及鶯歌地區的環境品質，並改善淡水河及大漢溪水質。

    水利局長宋德仁表示，三鶯水資源回收中心是一座銀級綠建築，園區內設置兒童遊戲設施、成人體健設施；位於1樓的管理中心，每日上午8點到下午6點開放，設置廁所、飲水機及哺乳室，方便遊客使用；污水處理廠變身大公園，翻轉民眾對於傳統污水廠又髒又臭的刻板印象，從「鄰避設施」變成「好厝邊」。

    宋德仁說，園區內設有假日營業的自行車租借站，沿大漢溪自行車道可串聯南北景點，往南行經龍窯橋、山水步道一路可抵達桃園大溪，往北可至鹿角溪人工濕地、後村堰遙控飛機場、山佳荷花池及沐心池，一路騎下去可達淡水、八里、新店碧潭或串聯台北市自行車道，沿途風光明媚。

    三鶯水資源中心附近有鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街商圈、登山步道以及興建中的新北市美術館、捷運三鶯線及轉運站，交通四通八達。此外，樹林區學府路沿途豎立幾支巨大的彩虹拐杖糖裝置，這是北大特區薄膜生物處理場免費回收水的取水口。

    水利局指出，三鶯水資源回收中心每日接收處理三峽、鶯歌及部分樹林地區近2萬4000戶的生活污水，單日最高污水處理量設計達2.8萬噸，有效減少大漢溪的污染情形，生活污水經由水資源回收中心淨化處理後，可回收用於非接觸人體的用途，例如花草澆灌、馬路噴灑、廁所沖洗、消防用水、工地抑制揚塵等。

    三鶯水資源回收中心上方有大片草原，成為闔家散步休閒的好去處。（記者賴筱桐攝）

    三鶯水資源回收中心上方有大片草原，成為闔家散步休閒的好去處。（記者賴筱桐攝）

    三鶯水資源回收中心園區內設置兒童遊戲設施、成人體健設施。（記者賴筱桐攝）

    三鶯水資源回收中心園區內設置兒童遊戲設施、成人體健設施。（記者賴筱桐攝）

    三鶯水資源回收中心鄰近鶯歌山水步道，可串聯河濱休憩景點。（記者賴筱桐攝）

    三鶯水資源回收中心鄰近鶯歌山水步道，可串聯河濱休憩景點。（記者賴筱桐攝）

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