統聯客運使勞工超時工作 第8次違法重罰80萬元

統聯客運使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，該公司僱用勞工人數達1500人，因此加重裁罰80萬元。（勞工局提供）

2023/02/20 17:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局今天公布今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、就業服務法與勞工退休金條例的雇主名單，總計有347家業者，開罰逾2000萬元。其中統聯客運使勞工超時工作，已是第8次違反同一規定，該公司僱用勞工人數達1500人，因此加重裁罰80萬元。

勞工局表示，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有96家，其次未全額給付勞工工資及未逐日記載勞工出、退勤時間各有49家，未給予勞工例假休息則有46家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，共有86家；違反就服法部分，涉及勞工年齡歧視被開罰有1家；違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費有2家。

本次公布名單中，統聯客運因使勞工超時工作，本次已是第8次違反同一規定，且該公司僱用勞工人數達1500人，因此遭加重裁罰80萬元。此外，指南客運因使勞工超時工作，以及未依規定給予勞工休息時間，甚至使勞工月延長工時達132小時，違反單月延長工時46小時的法定上限，本次已分別是第6次及第3次違反同一規定，合計遭重罰62萬元。另外，紙盒印刷製造業美正紙器公司，因未足額給予勞工加班費及使勞工超時工作，挨罰40萬元。

勞工局指出，有鑑於客運業者經常使勞工超時加班，除了影響駕駛勞動權益，也危及乘客及用路人安全，新北市勞檢處每年針對客運業至少發動2次專案檢查，針對累犯事業單位加重罰鍰處分，另因《公路法》及《汽車運輸業管理規則》訂有罰鍰、吊扣或吊銷牌照、定期停止營業、廢止營業執照等處罰，如檢查發現有客運業者使駕駛超時工作，將知會交通主管機關查處。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市或上櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

新北勞工局針對違反勞動法規的累犯事業單位及上市、櫃公司，將加重罰鍰處分。（勞工局提供）

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