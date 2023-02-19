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    首頁　>　新北市

    新北3萬噸木質垃圾轉換再生能源 估每年發電3200萬度

    新北市政府與行政院環境保護署合作，規劃設置北區廢木材分選處理廠，未來預估1年可處理3萬公噸的木質垃圾，轉化為再生能源。圖為環保局收運大型家具。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府與行政院環境保護署合作，規劃設置北區廢木材分選處理廠，未來預估1年可處理3萬公噸的木質垃圾，轉化為再生能源。圖為環保局收運大型家具。（記者賴筱桐攝）

    2023/02/19 17:55

    〔記者賴筱桐／新北報導〕許多民眾汰換大型家具時，除了交給環保局收運，常面臨不知該如何處理的困擾。新北市政府與行政院環境保護署合作，規劃設置北區廢木材分選處理廠，未來預估1年可處理3萬公噸的木質垃圾，轉化為再生能源，每年發電量達3200萬度電。

    環保局長程大維指出，新北市每年因家具廢棄物產生約3萬公噸廢木材與廢塑膠，環保局收運後先過濾，針對功能完好、無損壞者，集中至「幸福小站」，媒合給弱勢或遭遇火災的急難家庭，平均每年可媒合1至2000件，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，所得全數納入「新北市好日子愛心大平台」，其餘不可再利用的廢棄家具則破碎後進行焚化處理。

    程大維表示，木質垃圾可轉化為固體再生燃料，簡稱SRF，提供燃煤鍋爐或汽電共生廠使用，不僅減少碳排放量，也能達到資源循環及降低環境衝擊的雙重效益，並降低焚化爐負荷。目前行政院環保署規劃設置北、中、南廢木材分選處理廠，新北市將全力配合，並積極與業界合作，將木質垃圾導向固體再生燃料處理。

    環保局循環資源科科長鍾昀泰指出，環保署將與新北市政府合作，設置北區廢木材分選處理廠，主要來源包括修剪樹枝、廢家具、裝修業廢木材等，每年約可處理3萬公噸的木質垃圾及廢塑膠，若轉化為再生能源，估計每年可發電3200萬度，全案進入招商規劃階段。

    據統計，若以一般家庭平均每月用電量250度至380度計算，3200萬度電可供應8.4萬戶至12.8萬戶不等的家庭使用。

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