為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    6月表態參選2024？侯友宜：現階段新北市長是最重要工作

    被問到是2024最強人選，侯友宜表示，把自己的角色做好才是應盡的本分。（記者林欣漢攝）

    被問到是2024最強人選，侯友宜表示，把自己的角色做好才是應盡的本分。（記者林欣漢攝）

    2023/02/19 16:00

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午出席第16屆聯合盃作文大賽全國頒獎典禮，會後被媒體問到，6月是否將表態參選2024總統，對此，侯友宜表示，新北市長是他現階段最重要的工作，民眾期待新北市的大小事都能做到位，會努力全力以赴，把事情做好。

    對於被視為藍營最強母雞，侯友宜說，謝謝大家關心，最主要還是把自己的角色做好，這是應盡的本分，唯有盡本分才不枉費從事公職四十幾年來的態度。

    對於鴻海創辦人郭台銘日前表態重返國民黨，爭取2024總統提名，引起部分黨內反對聲音，侯友宜表示，只要大家願意為國為民、努力做事，都要共同攜手面對，讓這一塊土地能夠「共好」，讓「共好」的態度團結所有的力量，才能夠面對所有的挑戰。

    媒體詢問，「共好」是否代表會出來參選2024總統，讓台灣「共好」；對此，侯友宜說，「共好」是他在4年多前首次參選新北市長時，一直呼籲台灣應該不分你我、族群和黨派，一起攜手共同面對所有的挑戰，他相信「共好」給別人機會就是給自己機會的態度，一起凝聚台灣的共識力，讓中華民國能夠永續繁榮安定帶來和平。

    對於國民黨中央有意針對2024立委提名設立「大局條款」，侯友宜表示，相信黨內會訂出一套周全的辦法，兼顧所有黨內優秀同仁，出來為國家為人民多做事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨2024派誰上？黃暐瀚點名4人：即將開啟亂局
    2023/02/18 21:05

    國民黨2024派誰上？黃暐瀚點名4人：即將開啟亂局
    一再被問2024 侯友宜仍不表態：會把市長的角色做好
    2023/02/18 12:00

    一再被問2024 侯友宜仍不表態：會把市長的角色做好

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    侯友宜中和拜廟 宮廟老董、里長喊「選總統」
    2023/02/18 05:30

    侯友宜中和拜廟 宮廟老董、里長喊「選總統」
    2024何時上場？侯友宜：做好本分
    2023/02/17 17:02

    2024何時上場？侯友宜：做好本分
    胡，怎麼說》郭急、侯不急？因「內外有別」！爭大位急，搶抬轎更急！
    2023/02/17 12:30

    胡，怎麼說》郭急、侯不急？因「內外有別」！爭大位急，搶抬轎更急！
    被拱選總統、向神明請示？侯友宜中和拜廟大打太極
    2023/02/17 11:36

    被拱選總統、向神明請示？侯友宜中和拜廟大打太極
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播