6月表態參選2024？侯友宜：現階段新北市長是最重要工作

被問到是2024最強人選，侯友宜表示，把自己的角色做好才是應盡的本分。（記者林欣漢攝）

2023/02/19 16:00

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午出席第16屆聯合盃作文大賽全國頒獎典禮，會後被媒體問到，6月是否將表態參選2024總統，對此，侯友宜表示，新北市長是他現階段最重要的工作，民眾期待新北市的大小事都能做到位，會努力全力以赴，把事情做好。

對於被視為藍營最強母雞，侯友宜說，謝謝大家關心，最主要還是把自己的角色做好，這是應盡的本分，唯有盡本分才不枉費從事公職四十幾年來的態度。

對於鴻海創辦人郭台銘日前表態重返國民黨，爭取2024總統提名，引起部分黨內反對聲音，侯友宜表示，只要大家願意為國為民、努力做事，都要共同攜手面對，讓這一塊土地能夠「共好」，讓「共好」的態度團結所有的力量，才能夠面對所有的挑戰。

媒體詢問，「共好」是否代表會出來參選2024總統，讓台灣「共好」；對此，侯友宜說，「共好」是他在4年多前首次參選新北市長時，一直呼籲台灣應該不分你我、族群和黨派，一起攜手共同面對所有的挑戰，他相信「共好」給別人機會就是給自己機會的態度，一起凝聚台灣的共識力，讓中華民國能夠永續繁榮安定帶來和平。

對於國民黨中央有意針對2024立委提名設立「大局條款」，侯友宜表示，相信黨內會訂出一套周全的辦法，兼顧所有黨內優秀同仁，出來為國家為人民多做事。

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