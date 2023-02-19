酒醉謊報被綁架警2度撲空 爛醉報案被開罰

黃姓漁夫酒後謊報遭綁架，警方救人兩度撲空，20分鐘後，黃男到龍源派出所報案遭綁架，警方釐清是報案被綁架的同一人，釐清是謊報後，開罰警惕黃男。（記者吳仁捷翻攝）

2023/02/19 16:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓漁夫酒醉後謊報被綁架，110執勤員回撥時，黃男還變換地點，110執勤員再回電確認時，黃男卻關機，警方憂心其安危，出動警力搜尋未果，要啟動重大刑案機制之際，一名醉男跑到派出所報案遭綁架，警方才釐清就是關機的報案人，警方釐清黃男身分時，他爛醉語無倫次，警方確認黃男酒醉謊報遭綁架，依違反社會秩序維護法故意向該公務員謊報災害，函送士林簡易庭裁罰；黃男酒醒後，得知謊報還被開罰，醉稱因酒醉誤事，警方則告誡他別再謊報。

新北警今天凌晨獲報一名男子自稱遭綁架，男子在電話中呼救，「啊！被人綁架！快來！車站被人綁架」，110人員立即派遣蘆洲警分局龍源派出所了解，但趕到男子報案地點時並未發現，回撥確認男子又變換地點，警方再趕往現場仍未見男子，二度回撥男子手機，但已關機，警方持續尋找報案人，未料20分鐘後，一名酒醉男子到派出所報案有人要綁架他，警方釐清後，確認報案人就是之前報案遭綁架者，立即將他保護管束並釐清有無立即危險。

69歲黃男透露，他居住淡水，捕魚維生，前一晚於淡水河畔釣魚喝酒，酒醉後不勝酒力，竟撥打110謊稱遭綁架，警方獲報不敢大意，派遣所有線上警力趕抵黃男報案處查看，但黃男酒醉，兩度更改報案處，警方疲於奔命仍沒發現報案人，黃男之後自行到派出所謊稱被綁架；警方查看黃男，身上沒有外傷，沒遭綁架情事，等到他酒醒，他辯稱酒醉後不省人事，誤按110報案被綁架；警方告誡黃男亂報案讓警方疲於奔命，耗費珍貴社會資源，警方也依社維法第85條第3款，故意向該公務員謊報災害者，函送士林簡易庭裁罰，最高處以新1萬2千元罰鍰。

黃男得知謊報面臨罰款，直呼酒後誤事，得不償失，表示以後不喝了，讓警方哭笑不得。

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