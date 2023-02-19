新北拆除大隊涉圖利屋主「保麗龍磚牆」封違建 工程界：廣泛使用

使用保麗龍磚牆的EPS工法廣泛應用在土木建築，具有質量輕、抗老化等特性。（讀者提供）

2023/02/19 16:58

首次上稿 13:14

更新時間 16:58（補充專家意見）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府違章建築拆除大隊大隊長李冠德、陳姓科長、藍姓承辦人等3名公務員，涉嫌圖利違建戶以「保麗龍磚牆」的障眼法遮掩，並製作結案報告，3人被檢方依違反貪污治罪條例的圖利、刑法偽造文書等罪嫌聲押禁見獲准。工程界人士表示，使用「保麗龍磚牆」的EPS工法廣泛用於土木建築，不代表偷工減料或便宜行事。

新北檢指出，李員等3人涉於2021年10月間，辦理板橋區某房屋夾層違建拆除案時，明知依建築法等規定，應立即拆除夾層違建或拆除樓梯，並使用永久性材料封閉夾層，才能辦理結案，卻違法為屋主開方便之門，圖利屋主，以放「保麗龍磚牆」方式佯裝封閉夾層，再至現場拍照後，製作結案報告，使屋主獲取免除拆除夾層違建的利益。

台灣EPS土木施工法協會洪諚錡指出，發泡聚苯乙烯俗稱高密度保麗龍或發泡樹脂，是一種採用化學合成材料取代土石材料填土的工法，常用於公路、鐵路等土木建築工程，具有超輕質、耐久性、耐震性等優點，例如高鐵在嘉義平原段因地層下陷嚴重，用EPS工法取代回填土，減輕結構物的承重。

洪諚錡說，EPS也能應用在房屋建築工程，例如俗稱假牆的裝飾牆，若再以水泥包覆保護，可提升使用年限和強度，成為「半永久性」材料，一般平均使用30年。至於封閉違建物是否適用？他說，每件個案不同，要視現場狀況判定。

桃園市土木技師公會理事長蔡逸勳表示，民眾對於保麗龍產品容易產生迷思，但保麗龍是建築或土木工程常用材料，具有組裝方便、固定容易、材質輕等優點，像是新北市三峽區北114線風災受損的路段，就是採用EPS工法進行道路復建工程，克服地質環境障礙。

蔡逸勳說，保麗龍材料的應用沒有限制使用在大型或小型的土木建築，而是要用在適當位置，搭配施工規劃，用於一般房屋建築的隔間牆或裝飾牆，不論拆除或加裝，基本上不影響房屋結構安全，目前建管法規對於何種材料不能使用在什麼地方並無明確規範，仍要回歸其用途和達成的目的，視個案狀況評估，沒有絕對的標準。

行政院公共工程會2015年7月公布「發泡聚苯乙烯」施工綱要規範，明訂使用大型發泡聚苯乙烯型塊做為土木結構物填築或回填材料，適用於公路、鐵路、堤防或土地開發等土木建築或園藝工程。 （讀者提供）

新北市工務局曾在三峽風災受損路段使用EPS工法復建道路。（取自工程圖輯隊臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法