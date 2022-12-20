國際扶輪3490地區推廣松露種植 總監陳汪全：保護水源愛地球

宜蘭縣副縣長林建榮（前排右一）與國際扶輪世界總社社長珍妮佛．瓊斯（左二）、國際扶輪3490地區總監陳汪全（後排右二）、與種植松露農友蘇腓立（前排右二）等人在松露田合影。（國際扶輪3490地區提供）

2022/12/20 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕飲水安全是重大的民生問題，為了保護宜蘭縣民的飲用水資，改善大同鄉四季村與南山村泰雅族經濟，國際扶輪3490地區發起「福爾摩沙台灣的雨潤原鄉－宜蘭四季南山」松露種植推廣技術，號召社友捐贈機具設備。國際扶輪3490地區總監陳汪全表示，照顧地球是一項永無止盡的工作，更是聯合國2030年永續發展目標的重點項目。

陳汪全說，宜蘭縣大同鄉四季村與南山村泰雅族聚落為雪山山脈中的河階平台，是宜蘭縣45萬人重要的水源地，當地居民以慣行農法來種植甘藍、大白菜等蔬菜，對當環境與生態易造成衝擊與破壞，間接影響宜蘭縣境內民生飲用與灌溉用之水源品質，因此國際扶輪3490地區號召宜蘭北區社、五工社、宜蘭西區、羅東西區、礁溪社、羅東社、新莊東區社、土城山櫻社及國際夥伴社國際扶輪D3350柬埔寨在Phnom Penh Central扶輪社善心社友，慷慨解囊，在宜蘭縣大同鄉四季村與南山村泰雅族聚落舉辦「GG2010776全球獎助金服務計畫－福爾摩沙台灣的雨潤原鄉－宜蘭四季南山」松露種植推廣技術，捐贈機具設備。

扶輪社在2018年與國立宜蘭大學技術支援服務團隊在宜蘭四季南山「原住民部落」及「水源保護地」與「宜蘭縣大同鄉蔬菜產銷班第12班」共同合作，推廣傳統高麗菜改種植高經濟價值「松露」，共計投入約12萬美金，改善偏遠地區原民部落的經濟、維護宜蘭縣四季南山種植基地土地及灌溉水源品質、引進機具設備，厚植松露產業發展基礎，透過推廣教育及捐贈機具，協助四南地區發展精緻農業轉型產業結構。

宜蘭大學副校長兼生物資源學院院長陳威戎表示，松露屬於菌根菌，與喬木或灌木的根系共生，是一種具高經濟價值的食材，種植喬木與灌木對於水源涵養及土壤保存有極大的助益，加上四季南山的環境條件適合松露的成長，肯定未來對四季南山的水資源保護會發揮極大貢獻。

這項計畫也受到國際扶輪社創社115年來第一位女性世界總社長珍妮佛．瓊斯（JENNIFER E. JONES）的重視，不但親自於12月18日到場參訪，並承諾松露成熟時，會再來台灣共同見證收成成果。

國際扶輪世界總社社長珍妮佛．瓊斯（中）在宜蘭大學食品科學系教授林世斌（左一）、國際扶輪3490地區總監陳汪全（右一）解說下，親自體驗挖松露。（國際扶輪3490地區提供）

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