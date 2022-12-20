新年新制 新北市28項新措施明年元旦上路

綠湖公園地下停車場導入大自然主題意象，以「24節氣」彩繪標示停車區位。（圖由新北市交通局提供）

2022/12/20 17:20

〔記者林欣漢／新北報導〕明年元旦起新北市有28項新措施陸續實施，包括設籍新北市市民及其配偶婚後孕前健康檢查，新增女性披衣菌抗體及甲狀腺刺激素2項檢查；中和佳和公園、新店綠湖公園、板橋五權公園等地下停車場陸續啟用等，詳情可上新北市研考會官網查詢。

研考會指出，明年元旦起新制包括新北市24項、配合中央的4項，其中，新北市調整低收入戶及中低收入戶資格審核標準，預期可嘉惠更多的家庭獲得相關福利保障；增列設籍新北市55歲到65歲且經社會局核定為低收入戶原住民長者為新北市醫療補助計畫第五類補助對象；五層樓以下集合住宅增設昇降設備補助及獎助示範方案延長至2026年底，最高可申請360萬元補助；設籍新北市市民及其配偶婚後孕前健康檢查，新增女性披衣菌抗體及甲狀腺刺激素2項檢查。

提升交通便利及安全方面，3月至5月將陸續啟用中和佳和公園、新店綠湖公園、板橋五權公園等3處公園地下停車場，共可提供988個汽車格及197個機車格，有效紓解當地停車需求；新北市維生道路共260處路口將於3月完成安裝不斷電系統（UPS）設備，當發生斷電時可提供3小時緊急電力，保持交通號誌不間斷運作，以維持救災動線行車秩序及路口通行安全。

維護居住安全方面，新北市8層樓以上、未達16層樓集合住宅，必須每3年辦理一次建築物公共安全申報，未依規定申報者，將面臨6萬以上、30萬以下罰鍰；「新北市政府處理防災型建築鑑定作業要點」修正第4點，放寬申請人資格，不限制擔任申請人的都市更新會核准立案時間點，且針對完成鑑定，但市府未有檔管資料或未有高氯離子數據案件可重新申請鑑定，鑑定受理期間延長至2027年底，以增加住戶溝通協調時間。

研考會表示，市府團隊會以「利民」、「便民」與「愛民」為核心，持續研議及精進各項為民服務措施，提供民眾更優質及便利的生活。

新店綠湖公園停車場預計明年啟用，上方面積達3千餘坪的綠湖公園種植近500株綠樹，並有生態池和環湖森林步道。（圖由新北市交通局提供）

新北市交通局預計明年3月底前為260處交通號誌路口裝設不斷電系統，可供應3小時緊急電力。（圖由新北市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法