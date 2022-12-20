國小游泳教練傷童未確實通報 監院促請新北市府檢討

新北市麗園國小發生游泳教練於訓練時不當傷害學生案，監察院促請新北市府等相關單位確實檢討改進。（資料照）

2022/12/20 16:58

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市麗園國小發生游泳教練於訓練時不當傷害學生案，監委范巽綠、蘇麗瓊調查後，發現該校涉有未確實依法通報、監視錄影設備管理不當等違失；且新北市政府及該校均不熟悉校園事件處理流程，中央及地方針對此類調查報告應如何提供，尚未訂定調閱及提供辦法，監察院促請新北市府等相關單位確實檢討改進。

調查發現，該校游泳教練於2020年11月30日訓練時，丟擲浮板擊中當時於水道練習的學生，造成其眼角膜受傷。教練雖於同日協助就醫、通知家屬，且告知該校學務主任。但校方卻未立即進行校安及社政通報，學務主任更遲於翌年2月24日才通知校長，經校長指示進行校安通報，卻仍漏未進行社政通報。

2位監委指出，去年5月，新北市教育局查該事件非校方所稱意外事件，更經數次函文、電聯該校通知修改校安通報類別為管教衝突。但該校仍遲於同年5月19日，竟以再次進行校安通報為之，非依據教育局建議修改校安通報類別；並於隔日才進行社政通報，顯逾兒少權法規範法定通報時間達170日。

調查指出，新北市教育局未於去年2月已悉此案進行校安通報時，即通知該校更正校安通報類別，及督促完成社政通報，確有督導不周之實。新北市府應立即查察此案中負有依法責任通報義務人員，並依相關法規、辦法研議懲處。

另，麗園國小於去年3月召開本案第1次審委會、同年9月、今年5月分別完成兩次調查報告，卻於首次調查期間，未依規定召開校事會議及辦理調查。且新北市教育局也未察，即核備該校所提調查報告。案經學生家長提出申訴後，新北市教育局才函請該校召開校事會議、重啟本案調查。

此外，學生家長於去年10月向校方提出調閱調查報告，但該校與新北市府研商後，僅以部分結論函復。學生家長不服提起訴願，市府審理後認訴願有理，應將報告提供給學生家長，但新北市教育局與該校討論後，卻大幅隱匿內容後提供，擴大親師不信任關係。中央及地方主管機關應訂定調閱及提供辦法。

2位監委表示，本案事發後，學生家長自該校師長取得監視錄影畫面片段，查該校未確實依規定保存事發泳池的監視錄影畫面，衍生後續行政調查、司法偵查的窒礙。且該校師長自行提供片段監視錄影畫面給學生家長，此行為也非相關規範所允許，實有疏責。

最後，2位監委指出，麗園國小為新北市重點體育培育學校，然該校近年行政管理人員屢出現管理層面議題，應正視學校儲備主任未受訓即任行政職的現況。

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