為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北YouBike2.0今增22站 突破1000站

    新北市林口轉運站新設YouBike2.0站。（新北市交通局提供）

    新北市林口轉運站新設YouBike2.0站。（新北市交通局提供）

    2022/12/20 16:16

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公共自行車YouBike2.0站20日上午10時新增啟用22站，啟用行政區包括八里、三重、中和、五股、板橋、林口、淡水、萬里、新店及新莊等，全市YouBike2.0累計達1007站，相當於97座大安森林公園的碳吸附量，並朝2025年目標1500站邁進。

    新北市交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北公共自行車自去年10月20日提供YouBike1.0+2.0雙系統服務，除在既有1.0站旁增設2.0柱位，今年更是針對民眾租賃狀況，積極布設YouBike2.0系統，以深入大街小巷，YouBike2.0車輛數已達6959輛，提供市民最完善的公共運輸第一哩與最後一哩路的服務。

    吳政諺指出，今天啟用的站點佈於八里區水興公園；三重區神農興德路口（恆美社區）、神農街光復路二段129巷口、光榮國中（秀江街）；中和區審計人員訓練大樓；五股區成功運動公園；板橋區湳仔二橋、板橋435藝文特區、縣民觀光街口；林口區立功公園、林口轉運站、文化一路一段190巷口、林口區停三停車場、東明公園（興林路221巷）。

    淡水區新民新春街口、淡水新市鎮兒童公園、新市一中山北路口；萬里區行政中心、龜吼停車場；新店區中華郵政五城郵局、安華公園；新莊區捷運迴龍站（2號出口）等計22 站，新北YouBike2.0累計突破1千站，再加上YouBike1.0+2.0合計更達1676站，規模全國最大。

    交通局也再次提醒為保障消費者權益，新北YouBike2.0自12月1日起提供「滿站免費增時」服務措施，當騎乘YouBike2.0遇到租賃站車柱停滿、無法還車時，即可透過YouBike2.0app申請免費增時15分鐘的服務，民眾可移至鄰近場站還車，讓還車更加便利、免擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2男騎機車拉行YouBike惡搞 警：違規最高罰600、車損恐挨告
    2022/12/11 20:17

    2男騎機車拉行YouBike惡搞 警：違規最高罰600、車損恐挨告
    網熱議「都市墓園即將消失」 笑稱：每次經過差點獻花獻果
    2022/12/07 11:20

    網熱議「都市墓園即將消失」 笑稱：每次經過差點獻花獻果

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    台北YouBike1.0明停止營運 新北提醒往返雙北請騎2.0
    2022/12/02 12:46

    台北YouBike1.0明停止營運 新北提醒往返雙北請騎2.0
    1300輛YouBike1.0捐給原鄉 柯文哲：若有YouBike3.0不可換柱子
    2022/12/01 12:23

    1300輛YouBike1.0捐給原鄉 柯文哲：若有YouBike3.0不可換柱子

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    新北市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播