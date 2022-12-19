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    黃金博物館打造金瓜石礦脈模型 金礦密碼一目了然

    新北市立黃金博物館在館內展出金瓜石金礦礦脈模型，讓來訪的遊客對「金礦密碼」一目了然。（記者俞肇福攝）

    新北市立黃金博物館在館內展出金瓜石金礦礦脈模型，讓來訪的遊客對「金礦密碼」一目了然。（記者俞肇福攝）

    2022/12/19 18:53

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金瓜石的黃金開採數量，曾經是東亞第一，在金瓜石翠綠山頭下，先民沿著金礦礦脈開鑿出來水平及垂直坑道與豎井，新北市立黃金博物館在館內展出金瓜石金礦礦脈模型，讓來訪的遊客能夠一窺「金礦密碼」。

    黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石金礦的傳奇，跟蘊藏在礦山底下的金礦礦脈密不可分，金瓜石礦山有本山、長仁、粗石山、草山等礦脈，其中本山礦脈便出產了金瓜石9成的金礦。

    總長約600多公里的本山坑道，便是依著南北向延伸礦脈挖掘，各式大大小小的水平坑道與垂直豎井縱橫交織，在金瓜石的地底下形成了巨大的迷宮；因此認識礦脈，就成為認識金瓜石「亞洲金都」祕密的途徑。

    謝文祥指出，為了讓民眾理解在金瓜石礦山地表下，金礦脈與採集坑道之間的關係，黃金博物館彙整《台灣金屬經濟礦物》書中的圖資，以金瓜石含金最多的本山礦脈為本，等比例設計出透明壓克力礦脈模型，在大地館3樓展示。

    對於愛好地質的民眾來說，這座透明的模型雖然不大，卻標誌了各式各樣的金礦密碼，可以透視礦山地底下的坑道與礦體分布，相當精緻而有趣。

    黃金博物館大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有頗受遊客歡迎的「深入坑道」VR體驗。展覽也以礦山地質、地理為經緯，介紹金瓜石這座礦山的山、水、聚落、植被之間的關係，讓民眾可以透視礦山形成的來龍去脈，並認識礦山人與土地互動的結果。

    黃金博物館大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有頗受遊客歡迎的「深入坑道」VR體驗。（記者俞肇福攝）

    黃金博物館大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有頗受遊客歡迎的「深入坑道」VR體驗。（記者俞肇福攝）

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