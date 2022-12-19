新北五股某工業區土地違規設舞場 新北市府強制斷水斷電

新北市五股區某工業區土地違規設立舞場，市府公安小組持續稽查。（城鄉局提供）

2022/12/19 16:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市五股區成泰路一處工業區，有業者違規設立大型視聽歌唱舞場，不符土地使用規定，且有妨礙公共安全之虞，市府多次規勸並裁罰，但業者遲未改善，已依照都市計畫法重罰業者最高30萬元及屋主6萬元，並強制執行斷水及斷電。

城鄉發展局局長黃國峰表示，本案違反土地使用分區管制，3年內共查獲7次違規，歷年分別裁罰業者高達315萬元、屋主60萬元，總計欠繳336萬元。面對業者及屋主消極的處理態度、敷衍的應對方式，且漠視行政處分，公安稽查小組出動至該場所執行斷水斷電處分，展現市府執行公權力的決心。

他說，現場如果要申請恢復水電，必須拆除室內相關設備，並繳清所有罰鍰，半年後才能再向市府申請。隨著春節即將到來，市府公安稽查小組及相關單位仍會持續追查取締違規行為，消除環境危險因子，確保民眾安全。

黃國峰指出，五股為早期傳統產業聚落，工業區應符合產業使用目的，業者如果要經營八大行業，在選擇營業地址前，務必確認土地使用分區，避免觸犯都市計畫法相關規定，土地或建物所有權人也應善盡管理人的法律義務，否則將一併開罰。

新北市政府針對五股區某工業區土地違規設立視聽歌唱舞場，強制執行斷水電。（城鄉局提供）

新北市五股區某工業區土地違規設立舞場，市府多次規勸並開罰，業者遲未改善。（城鄉局提供）

新北市五股區某工業區土地違規設立視聽歌唱舞場，違反都市計畫法規定。（城鄉局提供）

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