車手身懷1618萬贓款 警破獲「行動水房」

警方將陳、李2人逮捕歸案。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/19 15:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警新莊分局破獲最高金額車手提領案，33歲陳姓男子與40歲李姓男子為詐騙集團工作，2人除擔任車手外，還是負責洗錢的「行動水房」，警方前往板橋區逮捕正在領錢的2人，並查扣驚人的現金1618萬元，為全台目前車手提領案最高金額。

據了解，本月16日晚間6時許，新莊區中正路上某銀行行員見門外ATM有人駐足，且拿著多張提款卡接連提領現款，領完就搭車離開，立刻驚覺有異報警。警方調閱監視器，認為這組人很可能是車手，立即展開追緝。

警方循線追到板橋區長江路某超商門口，堵到正在提款的車手，同時控制停在門口的汽車駕駛，順利將2人逮捕。令警方驚訝的是，竟然在車上找到2只行李箱，裡頭全是千鈔，經過清點，金額竟高達1618萬元。

警方調查，負責開車的陳男，以及負責收水、兼提領現款車手的李男，為詐騙集團的「收水幹部」，他們2人開1輛車就成了「行動水房」，當天2人在板橋提領完騙款，準備上繳集團，就遭警方及時逮捕。

偵詢時，2人承認犯案，但對背後的詐騙集團卻隻字不提，態度極度不配合，警方除了現款外，也扣下2人身上的銀行存摺、提款卡、手機等證物，警方將向上溯源背後的集團。警詢後，依詐欺、偽造文書、洗錢防制法等多項罪嫌，將陳、李2人移送法辦。

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本次攔到詐欺「行動水房」，贓款金額高達1618萬。（記者徐聖倫攝）

監視器拍下李男領完錢上車，再由陳男開車前往板橋繼續提領最後一筆。（記者徐聖倫翻攝）

警方在板橋長江路外順利攔下贓款，2只行李箱裝得滿滿都是千鈔。（記者徐聖倫翻攝）

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